«Ъ»: московские ретейлеры просят сдвинуть сроки обязательной вакцинации сотрудников

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6 июля 2021, 10:28 Источник: Коммерсантъ

вакцина, фото: Tomer Neuberg/ globallookpress.com

Московские поставщики и продуктовые ритейлеры предупредили мэрию, что не успеют вакцинировать против новой коронавирусной инфекции 60% сотрудников до 15 июля. Отмечается, что в некоторых компаниях количество привитых работников составляет только 20%.

Основными проблемами в ассоциации компаний розничной торговли называют очереди в прививочных пунктах, отсутствие мобильных пунктов вакцинации и технические ограничения систем регистрации и сбора данных.

Представители компаний просят дать отсрочку на месяц – до 15 августа. В обращении к мэру Сергею Собянину говорится, что «запись на растянулась до августа, а «количество доступных вакцин заметно сокращается».

Исполнительный директор (АКОРТ) Алексей Поповичев уточнил, что некоторые компании предлагает до 15 августа не штрафовать работодателей, которые не успеют выполнить требования Главного санитарного врача.

Ранее врач Михаил Андрушкевич оценил эффективность российских вакцин против коронавируса.

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