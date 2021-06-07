Бесконтрольный кэш «псевдокоммуниста» Алексея Павлова? И при чем тут главы Вяземского и Гагаринского районов

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июня 2021, 15:28

Фото: depositphotos.ru

Недавно мы обратили внимание наших читателей на возможное попустительство некоторых судей Арбитражного суда Смоленской области к «пожеланиям» ставшего нарицательным персонажем депутата коммуниста Павлова.

Возникает резонный вопрос: на какие средства этот персонаж коммунистического прошлого ведет столь серьезную лоббистскую, запрещённую законодательством нашей страны деятельность по отъему чужой собственности?

В очередной раз, посмотрев публикуемые Алексеем Павловым в официальной налоговой декларации, данные можно убедиться в отступлении возможности финансировать вообще что-либо.

Кто такие так называемые защитники депутата Павлова, которые бесплатно борются за его права на протяжении нескольких лет? Может быть, это те, кто участвует в так называемых бартерных операциях-схемах, позволяющих не платить налоги благодаря отобранным у белорусских граждан, семьи Курило, собственности?

Может, это те, кто поддерживает нашего «героя» в его нечеловеческих усилиях по добыванию наличных денежных средств в обход налогового законодательства РФ? И в налоговой инспекции по Смоленской области об этом известно, но по каким-то «понятным» ей и непонятным нам причинам это покрывают?

Читаем внимательно биографию главы Гагаринского района Романа Журавлёва – и что же видим? Первое место работы, о котором никто и нигде не говорит - ООО «Гейзер удачи». Кто же там учредитель? Оказывается, родственники псевдокоммуниста Павлова и все тот же Георгий Абегян, его партнер.

Про главу Вяземского района Демидову Инну Васильевну мы писали не раз. Но тут не можем пройти мимо интересной ситуации. Пять гектаров в центре Вязьмы (улица Репина, 16) под строениями, принадлежащими псевдокоммунисту Павлову, являются муниципальной землей, но ничего ни городу, ни району не приносят. Как такое возможно? Это специальный бесплатный режим для псевдокоммуниста Павлова или что-то другое?

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