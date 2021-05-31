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«Никакие миллиарды не помогут». У России нет денег на живых учителей

, 12:11

«Никакие миллиарды не помогут». У России нет денег на живых учителей
Фото: pixabay.com

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сделал необычное заявление. Он признал, что правительство на живых учителей просто не собирается тратить деньги, потому что их нет.

На расширенном заседании комитета Госдумы, которое было посвящено введению в школах уроков «цифровой грамотности» эксперт Совета Федерации Анной Швабауэр высказалась против навязывания цифровизации в школе и замены учителей «виртуальными помощниками». Она сказала, что наши дети, даже в глубинке имеют право на настоящего живого учителя, а не на компьютерную программу, которая не разбирается в тонкостях психики ребенка. И получила неожиданный ответ.

"У нас много малокомплектных школ, не хватает учителей... Огромное количество сельских школ не обеспечено учителями, здесь миллиарды не помогут. Таких денег нет. Чтобы привести учителей в сельские школы, дать им жилье и полный комплект учебных пособий, таких возможностей у нас нет", - заявил чиновник.

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Публикация от Большой Брат (@big.brokhv)

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