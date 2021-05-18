Чем судьи смоленского арбитража и главы ряда районов области связаны с псевдокоммунистом Павловым?

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18 мая 2021, 14:59

Фото из открытых источников

Мы уже не раз рассказывали нашим читателям о странных, с нашей точки зрения, действиях Арбитражного суда Смоленской области (в частности судей Яковлева и Савчук) в отношении семьи белорусских предпринимателей Курило, которые много лет не могут добиться справедливости и вернуть принадлежавший им мясокомбинат. У бизнесменов складывается впечатление, что представители закона по каким-то причинам изначально приняли сторону одиозного коммуниста Алексея Павлова, замешанного в ряде коррупционных скандалов, и не желают разбираться в деле так, как следует.

Отдел расследований «АН-Онлайн» надеется получить комментарий от руководства Арбитражного суда Смоленской области. Хотелось бы понять, что объединяет псевдокоммуниста Алексея Павлова и некоторых представителей Арбитражного суда Смоленской области. Столь явная поддержка депутата связана с их внутренними взаимоотношениями или это допустимые поблажки арбитража региона, подчеркивающего свою независимость? Грубая попытка рейдерского захвата крупного имущества – дело серьезное, и судьи должны это понимать. Поддержка депутата Павлова в этом вопросе – это позиция данного госоргана в целом или все же отдельных лиц, которые пытаются подставить руководство Арбитража области? Неужели перед нами неприкрытый коррупционный сговор?

Считаем, что проблему должны вынести для обсуждения в Судебном департаменте Верховного суда – нельзя закрывать на подобное глаза по многим причинам. Смоленская область граничит с братской Белоруссией, это особенный регион, где такие ситуации необходимо тут же пресекать. Также все мы понимаем, что плохой пример заразителен. Похожие случаи уже наблюдаются в других регионах страны. Если сейчас не показать, что коррупционные схемы в России не работают, это будет распространяться и дальше.

Почему внутренние отношения между судьями РФ достигли такого уровня, что интересы государства, которые они должны отстаивать по поручению Президента РФ, для них уже зачастую ничего не значат? Наша редакция на примере так называемого смоленского арбитражного феномена продолжит разбираться в ситуации. Мы верим, что ответственная и последовательная позиция по данному вопросу позволит не допустить коррупционного произвола. Поэтому редакция детально рассмотрит доводы членов семьи Курило.

Представители Курило рассказали, что в суде сразу почувствовали предвзятое отношение к своим клиентам. По их словам, было даже ощущение, что судья выступала вместо адвоката депутата-коммуниста. В 2014 году перед вынесением решения судья открыто подсказывала нужные термины стороне истцов, это должно быть сохранено на записи с заседания. Так же, как сообщили юристы Курило, служитель Фемиды игнорировала любые доказательства, утверждая, что они не относятся к делу и принимала решения, основанные на голословных заявлениях истцов. Например, остались вообще не замечены прямые договоры аренды и протоколы собраний о совместной деятельности. В решении упоминались только договоры субаренды, откуда, по выводу суда, не узнать об имуществе.

В отводе судьи было отказано. Несмотря на то, что она, по словам адвокатов семьи Курило, практически во время всех судебных процессов даже не давала им толком ничего сказать, поскольку «она и так все знает». Помимо этого, были и другие, мягко говоря, странные решения судьи по поводу фактов рейдерского захвата имущества, которые создают почву для огромного количества вопросов. Юридические подробности, записанные со слов адвокатов ответчика о непрофессиональном отношении судьи к делу, имеются в распоряжении редакции.



В кулуарах большой интерес также вызвала фраза представителей судейского сообщества относительно нахождения на содержании у депутата Алексея Павлова глав администраций Вяземского и Гагаринского районов Инны Демидовой и Романа Журавлева. Когда мы изучили их биографию, выяснилось что оба относятся к так называемому Вяземскому кругу. Что они делают для региона? Почему занимаемые псевдокоммунистом Павловым территории при помощи этих глав бесплатно используются в целях удовлетворения потребностей одиозного коммуниста? Почему эти главы агитируют голосовать за Павлова на выборах? Это очень интересные вопросы, в которых редакция досконально будет разбираться в рамках своего расследования.

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