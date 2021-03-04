Разыскиваются пациенты Европейской клиники (Евроонко)

Аргументы Недели → Общество 13+

4 марта 2021, 09:22

Фото: Med&Tours ЕвроОНКО

Европейская клиника (сейчас сеть клиник под брендом Евроонко) – первопроходцы частной онкологии в России, свой первый специализированный онкологический центр они открыли в Москве в 2011 году. Сейчас под брендом Евроонко работают три клиники (плюс Санкт-Петербург и Краснодар) и два представительства – в Нижнем Новгороде и Самаре. По их собственным словам «Ежегодно более 5500 первичных пациентов выбирает Европейскую клинику для диагностики и лечения злокачественных опухолей.», а в переводе на бизнес – язык «за 2019 год прибыль компании составляет — 548 401 000 руб., выручка за 2019 год — 1 464 476 000 руб., т.е. несложно посчитать, что средний чек – около 3 млн. руб.

Можно сказать, что «Стратегическая задача – занять лидирующие позиции в премиальном сегменте рынка (фраза из интервью генерального директора и члена совета директоров Европейской клиники Хвича Акубардия)» - исполнена. По мнению экспертов, стоимость лечения в Европейской клинике сопоставимо стоимости лечения в клиниках развитых стран. Риторический вопрос – сопоставимы ли доходы жителей России с доходами жителей Израиля или Германии?

Посмотрев на заложенные Европейской клиникой бизнес-стандарты, уже к 2018 году практически все заметные частные лечебно-профилактические учреждения России запустили онкологическое направление. Как горько замечает пользователь Фейсбука Реанимат Анестезиологов, «хочу высказать личное, оценочное суждение: менеджемент ЕМС свернул на путь, проложенный менеджементом ЕвроОнко, 24/7,ОнкоХелп, Медэп и т.п. Денег с родственников терминальных пациентов они заработают. Денег за паллиативную помощь - тоже. А вот свою репутацию они безнадежно загубят».

Удивительное дело, но в публичном пространстве лицензированных СМИ днём с огнём не найти дискуссии о морально-этических нормах подобных бизнес-моделей. Поле тщательно зачищено. Вряд ли даже кто-то сообщал, что ТО Росздравнадзора по г. Москве и МО каждый год штрафует ООО «Центр инновационных медицинских технологий» (юридическое лицо бренда Евроонко) за нарушения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности на…100 тысяч рублей. Что слону дробинка?

Единственный раз, когда из того же Фейсбука скандал чуть выпорхнул в публичные СМИ (т.е. СМИ, зарегистрированные в Роскомнадзоре), это когда в 2018 году «Федермессер обвинила ряд частных клиник в торговле ложными надеждами» (Портал Милосердие.ru): «Самые страшные звонки — это звонки от родственников пациентов, ставших жертвами человеческой жадности, — написала Федермессер в Facebook. — Очень важно запомнить, что в Москве НЕТ платной паллиативной помощи. Нет. Совсем. Клиники Евроонко и Экстрамед ведут себя преступно по отношению к пациентам, их семьям, и даже по отношению к медсообществу.

Они выписывают пациентов, даже сами порой звонят нам с просьбой забрать у них пациента только тогда, когда в семье закончились деньги. И мне не страшно это писать. Меня тошнит от того, что в моем городе есть люди, которые зарабатывают на умирающих пациентах и их любящих родственниках. Еще один сегодня звонок… 250 тысяч в сутки… за ложную надежду…».

Но вот удивительное продолжение этой истории не попало в сферу внимания публичных СМИ, а осталось на страницах группы в Фейсбуке Рак Излечим. Дело в том, что после смерти «девчушки из Ташкента» у её родных остался долг перед Евроонко в 700 тысяч рублей. В этот пост «пришел» Андрей Пылев, главврач Евроонко, и заявил, что долг аннулирован. На что активисты группы резонно возразили, что долг будет аннулирован, когда семья получит соответствующие документы. В результате автор поста, Olga Badson, пишет:

«Я очень рада самоотверженности Darya Gataullina, которая пыталась хоть что-то сделать для умирающей подруги. Но далеко не у всех есть такие друзья. Уважаемые одногруппники, будьте бдительны, это редкий и удивительный случай, что частная клиника закрыла счет».

Конечно, если почитать отзывы об Евроонко на Яндекс-Картах или на Зуне, или в том же Фейсбуке: «Мы лежали в "Евроонко", где заведующий, с неприлично дорогими часами, на меня лично не произвёл впечатление человека, готового бороться хоть за что-то, кроме свой зарплаты», то отзывов о торговле ложной надеждой, об огромных счетах за медицинские услуги, которые совершенно не нужны, будет гораздо больше.

Но «АН» это не Фейсбук, мы публичное СМИ и связаны по рукам и ногам законом о СМИ, врачебной тайной, законом о персональных данных и ещё вагоном и маленькой тележкой законов. Конечно, можно уподобиться редакторам скандальных шоу Первого канала, которые ходят по процитированным выше сервисам и просят пострадавших от лечения в Евроонко связаться с ними. На наш взгляд, это похоже на вендетту, а не на попытку разобраться. Да, подобные случаи есть не только в Евроонко, но, как мы уже говорили, они – первопроходцы, и начинать надо с них. С этим надо что то делать!

Поэтому мы просим всех, кому есть что сказать про Европейские клиники (Евроонко), а еще лучше - показать документы, связаться с нами по адресу anonline@argumenti.ru

Продолжение следует