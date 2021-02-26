Яхты за счет государства: как владельцы российских компаний стали долларовыми миллиардерами

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26 февраля 2021, 16:45

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Владельцы крупных российских компаний продолжают менять друг друга на первом месте в рейтинге богатейших россиян из-за колебаний на рынке акций. Интересно, что возглавляют этот список, за редким исключением, владельцы металлургических компаний.

Согласно данным Forbes, первым в рейтинге самых богатых предпринимателей России стал председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов. И это произошло благодаря падению акций «Норильского никеля». Состояние Мордашова и его семьи оценивается в $29,2 млрд. В рейтинге он оставил позади президента холдинга «Интеррос» и крупнейшего акционера ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина ($28,8 млрд). На третьей строчке списка находится председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($26,2 млрд).

В данный момент Алексей Мордашов находится на 48 месте среди богатейших людей всего мира. Потанин располагается на 51 месте, Лисин занимает 61-е.

Причиной сокращения состояния Потанина стали аварии на объектах «Норникеля». В связи с этим произошло падение акций его компании. Ранее состояние долларового миллиардера впервые в истории достигло $30 млрд, даже несмотря на то , что 5 февраля суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд руб. в качестве возмещения вреда окружающей среде из-за разлива топлива в Норильске. Как мы помним, ЧП произошло в мае прошлого года. Тогда из разгерметизированного хранилища вылилось более 21 тысяч тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в близлежащие реки.



Интересно, что самые богатые люди России и их компании не возглавляют рейтинги налогоплательщиков. Основную часть бюджета страны на протяжении многих лет составляют отчисления предприятий нефтегазового сектора.

«Норильский никель» занимает 9 место, после «Сбербанка» и «Новатэка». НЛМК – на 12-ом месте, а «Северсталь» Мордашева – лишь на 15-ом. Цифры отчислений еще интересней. Так поступления в российский бюджет в 2020 году от «Газпрома» с «Газпром нефтью» составили 1,4 трлн руб., а от «Норильского никеля» - 0,014 трлн руб., НЛМК – 0,021 трлн руб., а «Северстали» - 0,01 трлн руб.



Такое положение вещей наметилось еще во времена приватизации. Государство в 1990-е годы практически безвозмездно передало крупнейшие металлургические активы новым собственникам. Известно, что в то время реализация государственных предприятий проводилась, в том числе, в ходе залоговых аукционов, в ходе которых стоимость компаний определялась не рыночными критериями.

Схема аукционов выглядела следующим образом. Правительство получало кредит у нескольких коммерческих банков, передавая им в качестве залога пакеты акций госпредприятий. Причём, банки выдавали эти кредиты деньгами Министерства финансов, которое открывало в каждом из банков счёт и размещало на нём средства. Через установленное время правительство должно было возвратить кредиты, в случае невозврата государственные пакеты акций переходили в собственность банков.

Естественно, правительство не возвратило кредиты, поэтому пакеты акций перешли в собственность банков.

Идею проведения таких аукционов, как писали СМИ, выдвинул не кто иной, как Владимир Потанин, возглавлявший в то время «ОНЭКСИМ-банк».

К такого рода приватизации допускался лишь ограниченный круг лиц. Государство понесло существенные потери, поскольку оно фактически ничего от приватизации не получило, помимо этого еще и утратило контроль над компаниями.

«Лукойл» и «Норникель» получили активы соответствующих государственных концернов, созданных в конце 80-х – начале 90-х годов. Акции «Норильского никеля» были проданы в ходе залогового аукциона в 1995 году за 170,1 млн долл. при стартовой цене в 170 млн долл. Победителем стал ОНЭКСИМ Банк. При этом в аукционе помимо ОНЭКСИМ Банка участвовала его «дочка» (компания «Реола») и его учредитель - банк МФК. Уже после проведения аукциона стало известно, что на него не был допущен банк «Российский кредит», готовый заплатить за акции «Норникеля» в два раза большую сумму - 355 млн долл. Уже после аукциона представители «Норильского никеля» выразили свое негативное отношение к итогам залогового аукциона. Реальную цену пакета в 38% акций экономисты компании оценили тогда в 3 млрд долларов.

В 2004 году Счетная палата обнародовала «Анализ процессов приватизации за 1993-2003 гг.», в котором в частности указывалось, что приватизационное законодательство периода до1994 года объективно носило внутренне противоречивый характер, формальные права собственности стали лишь ширмой для легализации «выедания» активов и ресурсов предприятий.

Счетная палата заключила, что по факту залоговые аукционы можно считать притворными сделками. В ходе таких сделок была осуществлена приватизация таких компаний, как «Норильский никель», «Лукойл», НЛМК, «Юкос» и «Сибнефть».

Счетная палата отмечала, что сумма кредитов, полученных от передачи в залог федерального имущества, была эквивалентна сумме временно свободных валютных средств федерального бюджета, размещенных в это время Минфином России на депозитных счетах коммерческих банков, ставших в итоге победителями в залоговых аукционах.

Получается, что банки «кредитовали» государство государственными же деньгами. Во всех договорах кредита отмечалось, что погашение осуществляется из средств федерального бюджета 1995 года, а это значит, что вместо передачи акций в залог, т.е. во временное использование федеральной собственности, происходила запланированная продажа акций. В итоге банки, которые якобы кредитовали государство, смогли стать собственниками находившихся у них в залоге пакетов акций государственных предприятий.

По заключению Счетной палаты, отчуждение федеральной собственности в рамках залоговых аукционов проходило по существенно заниженным ценам. Получается, что бенефициарами их проведения являлись первоначальные собственники.

Одним из вариантов компенсации Российской Федерации недополученных доходов в ходе приватизации может стать взимание единовременных налогов с этих бенефициаров. В Великобритании в 1997 году пришедшими к власти лейбористами был введен налог на «доходы, принесенные ветром» (windfall tax). Он представлял собой одноразовый сбор, который заставили выплатить предприятия, приватизированные в 1980-е годы. Благодаря такому решению правительство пополнило госказну более чем на £5 млрд. Средства направили на социальные программы.

Однако в случае с российской приватизацией 90-х наилучшим решением было бы взимание единовременного налога не с приватизированных предприятий, а с текущего состояния олигархов, которое явилось результатом сфабрикованного отчуждения госсобственности.

Российскому государству принадлежит право собственности на полезные ископаемые. Для их добычи компании приобретают лицензии и платят налог (НДПИ). В России мы можем увидеть диспропорциональный уровень налоговой нагрузки в секторе добычи полезных ископаемых.

НДПИ и экспортные пошлины на углеводородное сырье определяются исходя из рыночных цен на соответствующие товары, тогда как НДПИ на большинство твердых полезных ископаемых определяется в процентах от себестоимости добычи, а не от мировых цен. При вступлении РФ в ВТО, которое состоялось в 2012 году, такие диспропорции увеличились в связи с принятием государством обязательств по снижению (вплоть до обнуления) ставок экспортных пошлин на ряд сырьевых товаров, к которым, в том числе, относятся никель, алюминий и медь. Несмотря на снижение пошлин, не было произведено компенсации потерь бюджета за счет увеличения НДПИ. Получается, что по факту металлургические предприятия получили доступ к богатствам российских недр задаром. Это еще и приложилось к той мощнейшей инфраструктуре - шахтам, карьерам, заводам и обогатительным фабрикам, которые строила вся страна во времена СССР.

Уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли составил за последние годы в среднем 79%. Налоговая нагрузка в газовой отрасли составляет 63%, в горнорудной и металлургической отрасли - 22%, в банковском секторе 27%, а у производителей минеральных удобрений - 18%.

Проблема неоправданно низкой налоговой нагрузки в горнорудном секторе была признана Правительством России. Властью даже была предпринята попытка решения этого вопроса. Так, с 2017 года ставки НДПИ для многокомпонентных руд в Красноярском крае были изменены с адвалорных (в процентах от себестоимости) на специфические (в рублях на тонну). При этом в пояснительной записке к соответствующему законопроекту правительством РФ отмечалось, что в результате применения действовавшей на тот момент редакции Налогового кодекса РФ, в части исчисления НДПИ при добыче многокомпонентных комплексных руд, занижались поступления от данного налога в бюджетную систему РФ. В итоге расходы по НДПИ в отчетности ГМК «Норильский никель» увеличились с 7,4 млрд руб. за 2016 г. до 12,9 млрд руб. за 2017 г. (за 2019 г. – 14,3 млрд руб.).

Но и после такого повышения НДПИ уровень налоговой нагрузки компании «Норникель» остался очень низким. Доля НДПИ в выручке «Норникеля» за 2019 год составила менее 2%, а доля всех налогов – 16%.

Вполне естественно, что в таких благоприятных условиях богатейшие владельцы компаний имеют возможность заказывать строительство комфортнейших яхт с уникальной отделкой кают. Акционер «Евраза» Роман Абрамович уже в этом году получит новую 145-метровую суперяхту-эксплорер Solaris. У нее стальной корпус, алюминиевые надстройки и восемь палуб из тикового дерева. На яхте присутствуют лифт, тренажерный зал, вертолетная площадка, джакузи, бассейн, ангар для вертолетов и гараж для сопроводительных судов. На лодке имеется 48 кают, а ее вместимость составляет до 36 пассажиров и 60 человек экипажа. Для яхты также заказаны два вертолета Airbus ACH145. Эксперты оценивают стоимость судна в €450 млн.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин, по информации СМИ, владеет яхтами Barbarа и Nirvana. Ранее у него было три яхты, их суммарная стоимость в 2018 году составляла порядка $500 млн.

На яхте Nirvana имеются шесть кают, кинотеатр, бары, ресторан, тренажерный зал, бассейн, вертолетная площадка и террариум с экзотическими рептилиями. Летом 2018 года в СМИ появилась информация, что оценочная стоимость судна Barbarа составляет $125 млн. На борту яхты Barbara может располагаться 16 гостей в 8 каютах, а команда состоит из 32 человек. На лодке есть бассейн, гараж для тендеров, тренажерный зал, массажный кабинет и аквариум с экзотическими рыбами. В отделке судна использованы такие материалы, как кожа лягушек и рыбы фугу или рог азиатского буйвола.

Тем временем 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике, состоящей в группе «Норникеля», произошло обрушение конструкции узла перегрузки руды и прилегающих надземных пешеходных галерей, в результате происшествия погибли три человека. Через несколько дней «Норникель» сообщил, что частично приостановил работу рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления. События эти произошли уже более чем через полгода после разлива свыше 21 тыс тонн дизтоплива из хранилища ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла «Норникель» критике за действия, которые привели к аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, и заявила, что компания отвечает за превращение города в «трущобы».

«Мы видели, как средства на модернизацию выделяются. До сих пор стоят брошенные цеха в «Норникеле», как будто вчера война закончилась», - заявила спикер СФ.

Она также подчеркнула, что для такой компании, как «Норникель», «построить школу, два детских сада — это чашка кофе». При этом с 1996 года в Норильске не было построено ни одной школы, отметила Матвиенко.

«Боятся из списков Forbes вылететь? Не вылетят и даже не подвинутся ниже. <…> Там сплошной цинизм и абсолютное безразличие к отечеству, где они живут и где они зарабатывают огромные деньги и где живут люди в неблагоприятных, некомфортных условиях, которые им зарабатывают эти миллиарды», - заявила Матвиенко.

Вероятно, критика Спикера Совета Федерации так и не была услышана.