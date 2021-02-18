Как миллиардер Олег Дерипаска попал в Красную щель

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18 февраля 2021, 19:17 Источник: openmedia.io

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

По информации издания «Открытые медиа» со ссылкой на данные Росреестра, семья олигарха Олега Дерипаски через свое ООО «Перспектива» в прошлом году арендовала на 43 года около 17 гектаров земли в Красной щели. Сообщается, что всего в шести километрах от этого места расположен скандально известный апарт-отель Аркадия Ротенберга.

«Открытые медиа» отмечают, что участок Дерипаски находится недалеко от бывшей советской турбазы. С 2017 по 2020 год его арендовала фирма «Главстройресурс», связанная с «Русалом» миллиардера. По словам местного жителя, после перехода земли к семейной компании владельцы начали огораживать территорию, перекрывая туристам вход в лес.

Источник сообщает, что ООО «Перспектива» на 75% принадлежит двоюродному брату олигарха Павлу Езубову, а на 12% - ООО «Родина», среди бенефициаров которого была мама Дерипаски Валентина.

По данным «Собеседника», у ООО «Бетта» (ещё одной структуры Дерипаски) есть участок в 5 га на берегу моря, посередине между поселками Криница и Бетта, в 13 км от «отеля Ротенберга». «Открытые медиа» отмечают, что у этой фирмы, тоже принадлежащей «Перспективе», земля в аренде до 2045 года. Здесь построены дома и причал, к которому может пришвартоваться яхта. По информации издания, сразу за этими землями начинаются охотничьи угодья семьи Дерипаски, а «Перспектива» арендует порядка 18 738 га в окрестностях, в том числе вокруг Красной щели.

По подсчетам «Открытых медиа», к семье Дерипаски относится не менее 60 000 га охотничьих угодий по Краснодарскому краю. Помимо участков около «отеля Ротенберга» в Геленджике, у её структур есть охотхозяйства на популярном у рыбаков побережье Азовского моря и в центре Кубани. Источник утверждает, что ещё около 25 000 га угодий структуры Дерипаски контролируют в других регионах России. Так, за его «Русалом» закреплены почти 14 000 га в Самарской области, а за фондом, контролируемым партнёрами Дерипаски, - 11 000 га в Иркутской области, на берегу Байкала.

Хозяйство Дерипаски на Байкале расположено в живописной Сенной бухте. Охотничьи угодья на западном побережье озера, по данным «Открытых медиа», оформлены на Фонд охраны дикой природы озера Байкал, учреждённый менеджерами структур олигарха.