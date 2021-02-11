Андрей Караулов: на пиар губернатора Подмосковья Воробьева тратится 1 миллиард 300 миллионов бюджетных средств
11 февраля 2021, 12:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: youtube.com
Журналист Андрей Караулов рассказал о денежных средствах, которые выделяются из бюджета Московской области на пиар губернатора Воробьева и регионального правительства. По его словам, на эти цели в Подмосковье в этом году уйдет 1 миллиард 300 миллионов рублей.
«На телевизионные рассказы о работе на благо народа и об управленческих успехах лично губернатора Воробьева и его команды тратится три с половиной миллиона в день», - сообщил журналист.
Он отметил, что для повышения прожиточного минимума одного пенсионера требуется всего 541 рубль в месяц, а общая сумма по Подмосковью на эти цели составит 6 миллиардов 240 миллионов рублей.
«Благие дела люди видят сами. Они не скрываются, они всех радуют и видны издалека. А вот эти три с половиной миллиона может быть отнять у тех, кто зарабатывает на пиаре губернатора, и отдать старикам?», - заключил Караулов.
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