Андрей Караулов: на пиар губернатора Подмосковья Воробьева тратится 1 миллиард 300 миллионов бюджетных средств

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11 февраля 2021, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: youtube.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Журналист Андрей Караулов рассказал о денежных средствах, которые выделяются из бюджета Московской области на пиар губернатора Воробьева и регионального правительства. По его словам, на эти цели в Подмосковье в этом году уйдет 1 миллиард 300 миллионов рублей.

«На телевизионные рассказы о работе на благо народа и об управленческих успехах лично губернатора Воробьева и его команды тратится три с половиной миллиона в день», - сообщил журналист.

Он отметил, что для повышения прожиточного минимума одного пенсионера требуется всего 541 рубль в месяц, а общая сумма по Подмосковью на эти цели составит 6 миллиардов 240 миллионов рублей.

«Благие дела люди видят сами. Они не скрываются, они всех радуют и видны издалека. А вот эти три с половиной миллиона может быть отнять у тех, кто зарабатывает на пиаре губернатора, и отдать старикам?», - заключил Караулов.