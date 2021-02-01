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Самой богатой балериной России может оказаться дочь Игоря Шувалова

, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: baza.io

Самой богатой балериной России может оказаться дочь Игоря Шувалова
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова за 2018 год заработала более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает издание «База».

Мария Шувалова четыре года назад окончила Московскую государственную академию хореографии и танцует в Большом театре. Сейчас ей 22 года.

«База» изучила данные о доходах Марии за 2018 год, предоставленные источником, который имеет доступ к базам Федеральной налоговой службы. Оказалось, что дочь Игоря Шувалова заработала за этот период времени более двух миллиардов рублей. Это больше, чем зарплаты руководителя «Газпрома» Алексея Миллера и главы Сбербанка Германа Грефа, отмечает «База».

По данным издания, в Большом театре за 2018 год Мария заработала 851 тысячу рублей (или около 71 тысячи рублей в месяц). В то же время годовой доход Марии Шуваловой в компании «КСП Капитал управление активами» составил 2 062 326 565 рублей. Получается, что её ежемесячная зарплата - 172 миллиона рублей.

«Если предположить, что она работала по обычному графику (пятидневка по восемь часов), то за день она зарабатывала 7,8 миллиона рублей, за час - почти миллион рублей, за минуту - 16 тысяч рублей», - приводит расчеты «База».

Ранее СМИ сообщали, что у семьи Марии Шуваловой имеется роскошная вилла в Дубае. Балерина также выкладывала в Instagram фото с геотегами «Кипр», «Португалия», «Амстердам», «Италия», «Сочи», «Бали», «Тенерифе».

«С тайм-менеджментом у Марии, очевидно, всё хорошо — репетировать она успевает даже при своём насыщенном графике путешествий», - писал о девушке светский журнал Tatler.

НХ

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