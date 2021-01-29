На «прогулке» – школьный класс

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29 января 2021, 19:37 [ «Аргументы Недели. Кубань», Екатерина Юрченко ]

Митинг в Краснодаре 23 января 2021 года

Серия несанкционированных митингов, прошедших 23 января по всей России, не миновала и Кубань. Относительно многочисленные шествия состоялись в Краснодаре, Армавире, Анапе, Геленджике, Новороссийске и Сочи. Не случайно такие акции люди окрестили митингами-прогулками, что уже само по себе может характеризовать и суть, и целесообразность данных мероприятий. «Ну, теперь только вспышки заболеваемости ждать через две недели и нового карантина из-за нее», – сетовали прохожие, провожая глазами разномастное безмасочное шествие по краснодарской улице Красной.

Впрочем, волну общественного возмущения организаторам акций вызвать все же удалось. Массовое неприятие спровоцировали их попытки вовлечь в незаконные акции несовершеннолетних, в том числе – подростков 12-14 лет. И хотя большинство несовершеннолетних участников акции оказалось там вместе со своими родителями, были и «самостоятельные» юные демонстранты. Таковые, к слову, «засветились» во время несанкционированной «прогулки» митингующих по главной улице краевого центра.

Дети должны быть вне политики

Справедливости ради стоит отметить, что молодежи среди участников акций и в Краснодаре, и в других кубанский городах было не так уж и много. Несовершеннолетних среди них было и того меньше, причем почти всех детей привели с собой взрослые. Впрочем, это также вызвало негативную реакцию общественности.

Оценивая ситуацию, сложившуюся в крае после событий 23 января, уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева выразила негодование и возмущение цинизмом тех, кто призывает несовершеннолетних участвовать в противоправных действиях.

– Но совсем невозможно понять безответственность тех родителей, которые пришли сюда вместе со своими малолетними детьми, – выразила свою позицию Ковалева.

Как она отметила, в общем и целом массовое участие несовершеннолетних в митингах на Кубани удалось предотвратить. И все же сам факт участия детей в политических акциях – это тот самый редкий случай, когда количественные характеристики утрачивают значимость, считает общественность. И жители, и представители властей, и специалисты-эксперты едины во мнении: детей на подобных акциях не должно быть ни много, ни мало – их там не должно быть совсем. Приходить на незаконные акции им не стоит ни в сопровождении родителей, ни самостоятельно.

По мнению доктора политических наук, профессора Кубанского госуниверситета Алексея Кольбы, дети должны быть вне политики. И если они все же идут на митинги, то ответственны за это не сами дети, а их родители, считает профессор. Самостоятельно решать, принимать участие в той или иной акции, могут лишь те, кому уже исполнилось 18.

– Публичные митинги и акции (причем не важно, по какому поводу и кем они организованы) – это не те мероприятия, куда вообще разумно брать детей. Своих детей я стараюсь от них ограждать, – рассказал профессор.

Когда на митинги выходят студенты, работающая молодёжь, они делают это под свою ответственность. Когда дети младше 18 лет – это уже ответственность родителей. И только родители, а не школы или вузы, способны оградить детей от участия в публичных акциях. Организовывать какие-то специальные мероприятия, чтобы «отвлечь» детей, нет смысла, – считает Алексей Кольба.

– У меня нет ощущения, что вдруг появится крысолов, как в известной сказке, который под дудочку уведет детей за собой, – отметил профессор. – Чтобы дети не попадали под политическое влияние, родители должны уделять им больше внимания. Когда у юных граждан возникают какие-то вопросы, в том числе политические, то отвечать на них надо максимально честно. И не прятаться за лозунгами. Для них лицемерие и расхождение слов с реальностью опасней любых политических технологий, – уверен Алексей Кольба.

Кто виноват и что делать

Участие детей в каких-либо политических акциях недопустимо, считает эксперт центра политических исследований и технологий Юрий Янкин.

– Несовершеннолетних не должно быть на митингах, как законных, так и незаконных, поскольку это ставит вопрос о безопасности детей, – предупреждает эксперт.

На мероприятиях, в которых участвует множество людей, всегда существует риск, что ребенка могут не заметить в толпе, подмять, затолкать, то есть, он может получить травму, даже серьезную. Это – значительная, но далеко не единственная «неприятность», которая поджидает несовершеннолетнего участника политической акции.

Подростки, как правило, не осознают целей и задач организаторов политакций и не видят в своих действиях «ничего плохого». Однако с точки зрения морали и юридических норм (последнее особенно важно) некоторые из них своими действиями нарушают законы, за что с определенного возраста влечется административную ответственность. Что касается детей, еще не достигших этого возраста, то здесь вопросы у правоохранительных органов появляются к их родителям и педагогам.

Причины участия детей в подобных мероприятиях могут быть самыми разными. С одной стороны, это может быть простое любопытство, зачем собрались в одном месте столько людей. А с другой стороны все выглядит намного опасней. Присутствие на митинге подростка может быть обусловлено применением определенных технологий, например, призывом к участию, размещенном в соцсетях.

– Какие бонусы от привлечения детей рассчитывают получить организаторы митингов? Во-первых, таким образом можно без особого труда увеличить количество людей на мероприятии. А во-вторых, детей зовут на митинги, чтобы пытаться манипулировать родителями через них, – отмечает эксперт. – У детей сильнее, чем у взрослых, развито стадное чувство: друг, одноклассник пошел на митинг – и я с ним. В результате количество несовершеннолетних митингующих растет. И если родители и педагоги-воспитатели не проведут с детьми работу, то остановить этот процесс будет невозможно.

Парадоксально, но большое количество детей на политических митингах прежде всего дискредитирует самих организаторов, считает Юрий Янкин. Таким образом обнаруживается применение ими грязных технологий для привлечения подростков. Например, использование одноразовых фейковых аккаунтов в соцсетях, «оформленных» популярной в молодежной среде музыкой или применяющих определенные технологии (то же таргетирование, то есть отправку информации строго определенной целевой аудитории). Беспокойство вызывает тот факт, что манипуляторы не слишком боятся ответственности за вовлечение малолетних в те или иные политические течения – из-за сложной доказательной базы или по каким-то другим причинам.

Уберечь детей от такого влияния можно лишь совместными усилиями родителей, педагогов, властей, правоохранительных органов, уверен эксперт. При этом задача родителей и воспитателей – доступным языком объяснить подросткам правовые и иные последствия их действий.

Задача власти – вести разъяснительную работу и не анонсировать даты предстоящих акций, свести упоминания о них к минимуму, чтобы постоянными упоминаниями о предстоящих протестах не мобилизировать определенную категорию населения.

– Как родитель, я постараюсь не допустить, чтобы мой ребенок подвергал себя опасности на подобных мероприятиях, – подытожил Юрий Янкин.