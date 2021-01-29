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Дочь Поклонской собрала подростков дома в день митингов Навального

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «АН-Крым»

Дочь Поклонской собрала подростков дома в день митингов Навального
Фото: cоцсети

По словам депутата, дочь мониторила TikTok и YouTube и информировала маму о происходящем.

В интервью на «Радио КП» 27.01.21 Наталья Поклонская заявила, говоря о митингах, что «люди имеют право свободно говорить, о чем думают».

23 января 2021 года дочь пересылала ей копии из TikTok и YouTube.

По словам Поклонской, в их московской квартире Настя собрала друзей, которые хотели пойти на митинг в поддержку Навального. «Друзья хотели пойти на митинг волонтерами», - рассказала Поклонская-старшая. Дочь, по ее словам, «настраивала друзей, чтобы друзья никуда не ходили».

«Многие вышли по причине недовольства социальной ситуацией в стране – не хватает денег, маленькие зарплаты и пенсии, невозможно подняться по карьерной лестнице», - пояснила ситуацию с митингами Поклонская и добавила, что «большой разрыв между бедными и богатыми вызывает ненависть».

Поклонская призналась, что посмотрела видео про якобы дворец Путина и не поверила, что это хоромы президента.

АОл

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