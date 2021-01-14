В США впервые за 68 лет на федеральном уровне казнили женщину

Аргументы Недели → Общество 13+

14 января 2021, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabey

За преступление, совершенное 16 лет назад путём ввода инъекции, была казнена первая с 1953 года женщина- Лиза Монтгомери. В 2004 году она особо жестоко расправилась с беременной 23-летней Бобби Джо Стиннетт.

После знакомства на онлайн-форуме Лиза приехала к Бобби Джо под предлогом покупки щенка. Она задушила жертву, а затем самостоятельно сделала кесарево сечение и достала восьмимесячный плод, который позднее выдала за своего ребёнка. Адвокаты настаивали на смене смертной казни пожизненным сроком, т.к. подзащитная страдала психическими расстройствами и неврозом на фоне постоянного физического и морального насилия с раннего детства.

Кроме того, защита настаивала на том, что Лиза не поймёт причину, почему её казнят. После исполнения приговора адвокат осужденной Келли Генри, ссылаясь на Конституцию США заявил, что закон запрещает казнить человека, который не может рационально осмыслить эту казнь.

Суд присяжных не убедили доводы защиты, они посчитали, что Лиза все время имела холодный расчет, ведь, например, она искала в интернете, как правильно сделать кесарево сечение.

Дональд Трамп, к которому взывала общественность, также оставил обращение без внимания. Мотивы Лизы, как выяснило следствие, оказались необычными: доказать мужу, которому лгала, о своей беременности, что это действительно так, и выдать ребёнка Бобби Джо за собственного.

Хоть на федеральном уровне это первая женская казнь за практически семь десятилетий, однако, они не прекращались на уровне штатов. Напомним, первый мужчина за 17 лет был казнен в июле 2020-го за федеральное преступление- убийство семьи из трех человек.