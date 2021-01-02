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Чьи елки в лесу? Что можно чиновнику, то простому россиянину - 7 лет тюрьмы

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Чьи елки в лесу? Что можно чиновнику, то простому россиянину - 7 лет тюрьмы
Фото: из открытых источников

Две новости из Нижегородской области, которые наглядно демонстрируют – что можно чиновнику, то простому россиянина 7 лет тюрьмы. Местного жителя ждет 7 лет за собранный валежник, а чиновники воруют елки из частных домов

Чтобы отопить дом, Геннадий Толчонков собрал в лесу корни и верхушки деревьев, которые повалило ветром. Но древесину признали хорошей и «ликвидной», ведь без штрафов и обвинений россияне могут собирать только то, что уже начало гнить. Теперь за якобы хищение леса Толчонкову грозит штраф до трёх миллионов и до семи лет тюрьмы, пишет проект "Сканер".

Зато чиновники совершенно законно могут воровать с частного двора ёлки, и ничего им за это не будет. Чиновники в той же Нижегородской области не смогли найти в лесу красавицу, достойную центральной площади, поэтому украли её с частного участка местной жительницы. Дерево спилили тайно, дождавшись, когда женщина уйдёт на работу. А когда хозяйка узнала, где красуется её ель, чиновники заверили, что та сама написала заявление на «дарение городу».

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