Миронов считает, что пенсия россиян должна быть около 30 тысяч рублей

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29 декабря 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сергей Миронов. Фото: сайт ГД.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что пенсия россиян должна составлять около 30 тысячи рублей.

По его словам, «это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях».

Политик отметил, что чаще всего россияне сообщают ему, что размер их выплат составляет от 9 до 12 тысяч при показателях средней пенсии в 15 тысяч рублей.

Миронов в очередной раз обратил внимание на необходимость, по его мнению, ликвидации Пенсионного фонда, аргументировав это тем, что пенсия – это обязанность государства и посредник здесь не нужен.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в России вступают в силу новые изменения для пенсионеров.