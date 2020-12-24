В России зарегистрировали максимальное число смертей от коронавируса за сутки – 635
24 декабря 2020, 11:41[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки на территории Российской Федерации зарегистрировали максимальное с начала пандемии число подтвержденных смертей пациентов с COVID-19 - 635. Об этом сообщили в оперштабе.
Согласно последней информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом нового типа, в частности, за минувшие 24 часа в Москве скончались 76 пациентов, в Санкт-Петербурге – 72, в Московской области – 29. В общей сложности в России жертвами коронавирусной инфекции с начала пандемии стали 53 096 человек.
Ранее сегодня стало известно, что количество новых случаев заражения COVID-19 в стране достигло рекордных 29 935.
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