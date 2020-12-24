После смерти Владимира Арцибашева врачи оказались вовлечены в разборки родственников из-за наследства

Аргументы Недели → Общество 13+

24 декабря 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Год назад из жизни ушел известный телепродюсер девяностых Владимир Арцибашев, автор популярной в свое время программы «50 на 50», брат знаменитого актера Сергея Арцибашева. Сразу после его смерти бывшая жена медиаменеджера устроила скандал, обвинив в смерти экс-супруга лечивших его врачей. Неужели такое действительно возможно? Разбираемся вместе с руководством клиники и независимыми экспертами.

С Анжелой Хачатурьян Арцибашев развелся еще 1998 году. Все это время женщина вместе с уже взрослыми детьми проживает в США. Арцибашев же в последнее время состоял в отношениях с Екатериной Шакиной, на нее Владимир переписал имеющееся наследство. Судя по всему, это, мягко говоря, не устраивало Анжелу Хачатурьян.

В какой-то момент Владимир Арцибашев почувствовал себя плохо. Его отвезли в элитную частную клинику «Медицина 24/7». Буквально за несколько недель мужчину вернули к жизни. Он снова мог говорить, писать, читать, осознавать происходящее. Через три месяца Арцибашев был снова доставлен с инсультом в ту же клинику, где ранее его уже успешно поставили на ноги.



«Было принято решение, разделенное с пациентом, который на тот момент находился в сознании и четко отдавал отчет своим поступкам, продолжить лечение в нашем медучреждении. Свое согласие Владимир Арцибашев выразил в присутствии правоохранительных органов под видеозапись», – рассказывает Олег Серебрянский, главный врач клиники. Он также объясняет, почему пациента нельзя было транспортировать в другое место: «Больной находился в стабильном состоянии с тенденцией к улучшению в течение определенного срока. Потом разразилась сосудистая катастрофа, которая исключала возможность транспортировки куда бы то ни было». Поддержите издание Вступайте в КЛАН

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Среди обвинений, предъявленных клинике, – некомпетентность и халатность медицинского персонала. Однако учредитель Лиги защиты пациентов, юрист Ирина Гриценко напоминает, что «дело рассматривалось буквально под лупой». Были проведены две судебно-медицинские экспертизы, и никаких нарушений экспертная комиссия не выявила.

Прибывшие из США родственники Арцибашева утверждают, что их к нему не пускали, им якобы даже пришлось вызвать органы правопорядка. Однако на самом деле оказалось, что в полицию звонила как раз-таки администрация клиники, потому что поведение Анжелы Хачатурьян выходило за рамки: она пыталась прорваться в реанимацию, оскорбляла и провоцировала врачей.

Сергей Арцибашев, брат Владимира

Почему же клиника не пускала бывшую жену, дочь и сына пациента? Этому есть разумное объяснение. Во время первой госпитализации Владимир ничего о них не упоминал. Рядом с Арцибашевым находилась только заботившаяся о нем гражданская супруга Екатерина. «Я видел, насколько человек расцветает в ее присутствии», – говорит Олег Серебрянский. Дело в том, что Владимир сознательно не включил Анжелу Хачатурьян в список тех, кому разрешено предоставлять информацию о его состоянии здоровья, он ее видеть не хотел. По мнению врача, вероятно, экс-супруга хотела увезти Арцибашева в Штаты и уже там объявить его недееспособным и получить права на управление его имуществом.

«Мы вовлечены не просто в разборки родственников, а именно дележ наследства. Видимо, какие-то документы хотят использовать для своих целей», – подчеркивает Ирина Гриценко.

По словам депутата Мосгордумы, члена комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Сергея Савостьянова, любой подобный инцидент подвергается независимым экспертизам, и в 95 % случаев доказывается правота врачей. «Люди используют медиков в своих целях. Это тысячи дел только в Москве», —говорит Савостьянов. За такие дела с удовольствием берутся некоторые адвокаты и пытаются всеми способами удлинить судебную тяжбу, ведь от этого зависит их гонорар. Депутат считает, что заявления родственников такого характера в отношении врачей должны квалифицироваться как заведомо ложный донос.

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