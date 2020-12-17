А судии кто? Елена Исинбаева назначена судьёй Конституционного суда России

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17 декабря 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева с легкостью поменяла шест на судейский молоток. Совет Федерации назначил ее судьёй Конституционного суда России.

«При рассмотрении кандидатуры на высокую должность сенаторы учли её достижения в спорте и патриотизме и отметили активное участие Исинбаевой в комиссии, готовившей поправки в Основной закон страны», - сообщается на сайте КС.

Вот только они не учли образование спортсменки. Хотя возможно между соревнованиями она грызла гранит науки и училась праву? Читаем в открытых источниках: В 1989 году Елена поступила в инженерно-технический лицей, который окончила в 1997 году. В 1998 году поступила в училище Олимпийского резерва, окончила его в 2000 году. В 2002 году поступила в Волгоградскую государственную академию физической культуры, в 2005 году по окончании которой получила диплом преподавателя физической культуры. В 2009 году училась на искусствоведческом факультете Московского государственного университета, но документа об окончании его найти не удалось. В октябре 2010 года в Волгоградской государственной академии физической культуры защитила кандидатскую диссертацию на тему «Концептуальная модель эволюции современных олимпийских игр», став кандидатом педагогических наук.

Кандидатура Исинбаевой была представлена для назначения президентом Владимиром Путиным и ее, конечно, утвердили.