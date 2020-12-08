За сутки в России 562 человека скончались от COVID-19
8 декабря 2020, 11:23[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки в России скончались 562 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом утром во вторник, 8 декабря, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации, в частности, за прошедшие 24 часа 86 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 71 – в Москве, 33 – в Московской области. В общей сложности жертвами заболевания в России стали 44 159 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории России зарегистрировали 26 097 новых случаев заражения коронавирусом.
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