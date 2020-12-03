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3 декабря 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Васильева, Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актриса Татьяна Васильева считает Алексея Навального Иудой. Васильева, задумываясь о 2020 году, отметила, что он очень тяжелый. "Все люди моего поколения знают - год високосный, как чума, неминуемо принесёт горести и испытания. Но, чтобы столько, как в 2020..", - заметила актриса.

Она горюет: "Сколько великих людей, многих из которых я знала лично, выкосил этот проклятый вирус. А сколько погибло мам, бабушек, дедушек, сестёр и братьев". Но Васильева не позволяет себе раскисать.

Актриса - оптимистка. Она знает, что в этом году всем нелегко, "вирус бьет не только по людям, но и по экономике и бизнесу", следовательно, "кто-то остается без работы, кому-то урезают зарплату". По ее убеждению, надо потерпеть, и все наладится.

Васильева упомянула Навального: "Если, конечно, Навальный не будет опять умолять Европу ввести против России новые санкции". Она отметила, что Навальный "просит ударить по олигархам". "Но ведь и дураку ясно, что в конечном счете за эти санкции расплачиваться придётся простым людям - работникам этих заводов и предприятий", - считает Васильева.

По признанию актрисы, в политику она не вмешивается. "...но молча смотреть на такое откровенное предательство своего народа я не могу. И так страна опутана этими санкциями, доллар скачет, как температура при коронавирусе, нет, ему мало. Ну, разве не Иуда?" - заключила Татьяна Васильева.

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