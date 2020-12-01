Дальневосточная ипотека поможет закрепить трудовые кадры в ДФО

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1 декабря 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Проблема оттока населения и утечки кадров с Дальнего Востока – одна из острейших проблем макрорегиона. Решение этой задачи – вопрос федерального уровня. Причем нужно задуматься не о том, как просто «удержать» трудовые кадры, как мы привыкли слышать, а именно о том, как дать возможность им успешно работать и развиваться профессионально здесь, на родине. Вдвойне важно заинтересовать специалиста, чтобы тот остался в регионе и трудился здесь же. И практически невозможно сделать это, если специалист не сможет приобрести для себя и своей семьи комфортное жилье. Потому программу Дальневосточной ипотеки можно смело назвать одним из механизмов решения такой острой проблемы как отток кадров.

Уже сегодня федеральную программу Дальневосточной ипотеки можно назвать успешной – первые

И тут действительно уместно говорить именно о доступности жилья: еще год назад ставка по ипотечному кредиту превышала 10%, теперь же, благодаря федеральной программе, она составляет только 2%. Таким образом, дальневосточники могут воспользоваться ставкой, сниженной в пять раз. При этом все сделки по ипотечному кредитованию в рамках программы максимально прозрачные – их контролируют сотрудники Росреестра.

- Мной была поставлена задача: каждому руководителю в нашей системе сопровождать каждую сделку, не оставлять ни одного человека. Если какая-то проблема в документах или недопонимание - помогать решать любой вопрос. Мы ни одной жалобы по этой программе не получили. На сегодняшний день порядка пятнадцати тысяч таких. заявлений получено, уже почти 8 тысяч кредитов одобрено. То есть эта программа развивается полным ходом, и она очень важна, - заявил глава ведомства Олег Скуфинский.

По его словам, число ипотечных сделок по отношению к среднероссийскому на сегодняшний день почти на 60% выше именно благодаря Дальневосточной ипотеке. Скуфинский отметил, что те, кто берет кредит, уезжать из региона не собираются. Он подчеркнул, что, как правило, получатели ДВ-ипотеки – это молодые люди с детьми, которые намерены строить карьеру здесь, в ДФО.

- У меня была идея переехать ближе к центру России, там было проще решить жилищный вопрос. Однако сначала появилась программа Дальневосточный гектар, и я принял в ней участие. Сейчас я планирую взять льготный ипотечный кредит и достроить на своем гектаре дом, где планирую жить со своей семьей. Именно эти две программы, возможность получить землю и построить свой дом стали для меня ключевыми в решении остаться в Хабаровском крае, - рассказывает IT-специалист Алексей Иванов.



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