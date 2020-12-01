БКАД в Хабаровске: нацпроект идет по накатанной

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1 декабря 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Эксперты и общественники приняли у подрядчиков свыше полусотни объектов улично-дорожной сети. Эти объекты отремонтированы благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Благодаря федеральному финансированию, в текущем году приведены в порядок 56 участков дорог Хабаровска. Общий объем денежных средств, потраченных на реализацию проекта, составил 1,6 млрд рублей.

Примечательно, что при приемке работ по БКАД не было выявлено ни дефектов, ни нареканий.

По словам замглавы городского профильного управления Александра Васильева, с момента старта ремонтного сезона за качеством проводимых работ следили наблюдатели из числа общественников, а также специалисты. Совсем без замечаний, конечно, не обошлось, то те недочеты, на которые указывали эксперты, тут же устранялись бригадами дорожных рабочих.

С первой декады ноября, как только планы были реализованы, началась приемочная диагностика отремонтированных автотрасс специализированными организациями.

- Эксперты ФАУ «Росдорнии» выборочно взяли пробы асфальтобетонного покрытия нескольких отремонтированных объектов: замерили толщину слоев дорожной одежды, оценили качество использованных материалов и их укладки. Свои исследования специалисты завершили на текущей неделе и выдали по их результатам положительное заключение: хабаровские автотрассы отремонтированы качественно, в соответствии со всеми установленными требованиями и нормами, - отметил Александр Васильев.

Он также отметил, что и далее будет продолжена работа именно в таком ключе, с привлечением общественного мониторинга. В настоящее время уже завершилась подготовка плана ремонта дорог на следующий год. Васильев отметил, что на следующем этапе в 2021-м году по проекту БКАД на улучшение дорожной инфраструктуры краевой столицы будет потрачено 1 млрд 450 тысяч рублей.

Напомним, что промежуточные итоги реализации национального проекта были подведены 25 сентября. В этом году на ремонт автотрасс было выделено 1,7 млн рублей из федеральной казны. Это существенная поддержка для региона.

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