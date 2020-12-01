Хабаровский край в лидерах по программе «Дальневосточной ипотеки»

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1 декабря 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Жители Хабаровского края активно реализуют возможность, появившуюся у них благодаря федеральному центру – улучшить жилищные условия, воспользовавшись льготной программой кредитования в рамках «Дальневосточной ипотеки». Регион вошел в первую тройку субъектов макрорегиона по востребованности дальневосточной ипотеки.

По итогам десяти месяцев текущего года общая сумма финансирования по специальной 2%-й ипотечной ставке составила более шести миллиардов рублей. Согласно данным регионального минэкономразвития, Хабаровский край оказался в числе самых динамичных дальневосточных территорий по оформлению льготных займов наряду с Приморским краем и Якутией.

Всего сумма финансирования жилищных займов по сниженной ставке оказалась на уровне 5,7 млрд рублей, а средняя сумма кредита составила порядка 3,6 млн рублей. Для многих семей именно «Дальневосточная ипотека» стала практически единственной возможностью стать собственниками именно такого жилья, о котором ранее только мечтали.

- Решили приобрести квартиру в новостройке. Давно хотели новую квартиру и хотели именно в Хабаровске, так как любим Дальний Восток и связываем с ним свое будущее. Программа "Дальневосточная ипотека" нам в этом помогла. Мы воспользовались сервисом "электронная регистрация" и банк дополнительно снизил нам ставку до 1,7 % годовых, - рассказал получатель льготного ипотечного кредита, хабаровчанин Павел Самбурский.

Стоит отметить, что несмотря на пандемию, повлекшую за собой экономический кризис, хабаровчане демонстрируют в этом году большую ответственность в погашении платежей по «Дальневосточной ипотеке», чем годом ранее.

- Жители региона проявляют дисциплинированность в исполнении обязательств по ипотечным кредитам. Платежная дисциплина улучшается: доля просроченной задолженности на 1 сентября текущего года составляет 0,5% при том, что в 2019 году показатели были на уровне 0,9%, - отмечает замглавы минэкономразвития региона Дмитрий Пугачев.

Всего в Хабаровском крае действует ряд соцпрограмм для покупки или строительства жилья. Так, получатели «дальневосточного гектара» могут получить льготную ипотеку с первым взносом в 15%. Кроме того, рассчитывать на такой льготный кредит могут семьи, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года появились второй или последующий ребенок, или же до 31 декабря 2022 года семьи, в которых родился ребенок, к которому установлена категория «ребенок-инвалид». В таком случае ипотечная ставка составит 5-6%. Отметим, что «Семейная ипотека» в Хабаровском крае выросла за три года почти в десять раз.

- Свой выбор в пользу программы жители края делают благодаря ее привлекательным условиям: первоначальный взнос 15% и процентная ставка на уровне 2% и даже ниже, за счет особых предложений банков. Интерес молодых семей к «дальневосточной ипотеке», а преимущественно они кредитуются по этой программе, стабильно высок, - отмечает глава управления перспективного развития отраслей и инфраструктуры минэкономразвития края Оксана Назаренко.

Она добавила, что с начала 2020-го порядка 1700 семей воспользовались возможностью улучшить свои жилищные условия по «дальневосточной ипотеке».

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