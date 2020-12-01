Нацпроект «Здравоохранение» набирает обороты в Хабаровском крае

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1 декабря 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Миллиарды рублей из федерального бюджета поступят в Хабаровский для на модернизацию первичного звена здравоохранения. При этом регион ожидает, что поддержка центра будет в дальнейшем расти.

Так, в 2021, 2022 и 2023 годах Хабаровский край будет получать по 1,269 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения.

Согласно данным регионального Минфина, 400 млн рублей из федеральных 1,3 млрд рублей в следующем году уйдет на стимулирующие надбавки медицинским работникам. На борьбу с эпидемией коронавируса благодаря поддержке центра край сможет потратить свыше 140 млн рублей. Отметим, что сотрудники домов престарелых получат доплаты из отведенных на эти цели более 38 млн рублей.

Отметим, что только от пандемии ковида регион потерял 5,6 млрд рублей бюджета. Больше половины потери возместил краю федеральный центр – в качестве компенсации, что стало существенным подспорьем для региона.

При этом 23 учреждения здравоохранения в регионе будут отремонтированы и построены в рамках национальной программы развития Дальнего Востока.

- Для Хабаровского края запланированы строительство и реконструкция 23 организаций здравоохранения, в том числе создание и замена фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий для малонаселенных и отдаленных поселений, капремонт 31 здания медучреждений, закупка восьми передвижных мобильных комплексов для увеличения числа выездов мобильных медицинских бригад в отдаленные районы, - заявил и.о. министра экономического развития края Виктор Калашников.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Хабаровском крае появились новые автомобили «скорой помощи». Сегодня, в период пандемии коронавируса, это крайне актуальная поддержка. Итак, регион получил новую партию автомобилей: семь «ГАЗ» (шесть «ГАЗель NEXT» и один «Соболь»). Три машины останутся в краевой столице, еще три будут отправлены в Комсомольск-на-Амуре, и одна в Вяземск, в Центральную районную больницу.

- Именно эти модели «ГАЗель» NEXT мы эксплуатируем с 2016 года. Опыт есть, все прекрасно. И водителям удобно, и медицинским бригадам. Сегодня с таким хорошим настроением шел на работу – объявили, что новую машину получаю! - поделился водитель «скорой» Николай Насонов

Все машины «северной» комплектации. В 2020-м краевая служба Скорой медицинской помощи получила 16 реанимобилей – автомобилей класса «С» для оказания профессиональной комплексной медицинской помощи. Также благодаря федеральному центру регион получил 16 машин класса «В» - для оказания экстренной медицинской помощи. Эти машины были переданы в рамках помощи федерального центра в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Кроме случаев подозрения на коронавирус, мы продолжаем выезжать, когда у людей инфаркты, инсульты, на ДТП, когда получают травмы и ранения. Скрывать не буду, очень тяжело. Но мы все делаем, и у нас получается. Работаю с 1986 года, поэтому могу сравнивать – какие раньше были машины, какое оборудование, и какое сейчас, - рассказал врач-реаниматолог выездной бригады СМП Юрий Ким.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» заключено дополнительное соглашение с федеральным Минздравом на проведение «Профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска». Благодаря этой субсидии на протяжении года лекарствами будут обеспечены пациенты, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульты, острый инфаркт миокарда, а также оперативные вмешательства по поводу заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В этой программе смогут участвовать лица, перенесшие острые сосудистые нарушения с 1 июля 2019 г. и состоящие на диспансерном наблюдении после перенесенных заболеваний. На сегодняшний день таковых две тысячи человек в крае. Отмечается, что ограничений по возрасту нет.

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