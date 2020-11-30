RT выяснил, что скрывает семья спонсора Алексея Навального

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30 ноября 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Навальный, фото: vk.com/cikrussia/globallookpress.com

Блогер Алексей Навальный, юрист по образованию, только недавно признался, что его фактически содержит проживающий в США бизнесмен, президент инвестиционной компании BMT Борис Зимин.

По словам Навального, Зимин заключает с ним юридический контракт, но это не полноценные отношения «клиент и заказчик». «В первую очередь он просто хочет нас поддержать», - рассказал блогер.

Отец Бориса, Дмитрий Зимин, - основатель «ВымпелКома» («Билайн») и Фонда некоммерческих программ «Династия». В 2005 году Forbes оценивал его состояние в $520 млн. Меценат уверял, что отдал на благотворительность «почти всё». В 2015 году Минюст признал «Династию» иноагентом, и Зимин-старший закрыл фонд.

На странице Дмитрия Зимина в Facebook опубликована фотография с празднования его 85-летия. На фото Зимин-старший сидит рядом с супругой Майей, за ней — его сын Борис, спонсор Навального, - передает RT.

За спиной Дмитрия Зимина стоит мужчина в очках - Роман Зимин. На сайте Лиги бокса России есть данные о 38-летнем Романе Сергеевиче Зимине. Предположительно, это внук Зимина от сына Сергея.

В сети проходила информация о том, что у Дмитрия Зимина два сына — Борис и Сергей. О Сергее меценат предпочитал умалчивать. Информация о детях Зимина в Википедии меняется. Так сведения о втором сыне удалены.

В 2006 году в эфире радиоведущий Сергей Корзун спросил основателя «Билайна» о втором сыне, о том, что «связывает его с Коптевской ОПГ». Зимин назвал это чепухой и отказался говорить о семье.