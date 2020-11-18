Псевдокоммунист Павлов из страны НАТО все ещё депутат Смолоблдумы?

Аргументы Недели → Общество 13+

18 ноября 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Смоленская областная дума

28 августа 2020 года отдел расследований «АН-онлайн» опубликовал статью «Коммунист - латифундист Павлов припрятал часть земли?» в которой мы рассказали о том, как обнаружили у депутата Смоленской областной Думы от КПРФ Алексея Павлова незадекларированный земельный участок в 4 гектара и 16 соток кадастровой стоимостью более 18 млн. рублей в Дмитровском районе Московской области.

25 сентября 2020 года «АН-онлайн» опубликовал продолжение этого расследования под заголовком «Токсичный коммунист» Павлов припрятал землю от государства, чтобы продать?» в котором мы поблагодарили органы государственной власти Смоленской области за оперативную реакцию на наши вопросы и раскрыли дополнительную информацию.

12 октября 2020 в материале «Депутат - коррупционер Павлов - острая головная боль председателя Смолоблдумы Ляхова» мы поинтересовались, как руководство Смоленской областной Думы планирует использовать полученную от нас информацию?

Напомним, что мы получили ответ на наш запрос из правоохранительных органов Смоленской области: «Сообщенные вами сведения в отношении А.Г. Павлова подтвердились».

По мнению правоохранительных органов Смоленской области, депутатом А.Г. Павловом нарушены Федеральные законы (№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»). Согласно местного законодательства, проверки достоверности деклараций депутатов проводит комиссия «По контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Вышеназванная комиссия Смоленской областной Думы проверку провела и опубликовала результат на официальном сайте в разделе «Система мер по противодействию коррупции» на странице «Информация о результатах проверок»:

«ИНФОРМАЦИЯ

о представлении депутатом Смоленской областной Думы А.Г.Павловым

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В отношении депутата Смоленской областной Думы А.Г.Павлова комиссией Смоленской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Смоленской областной Думы, по результатам проверки установлено, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в отношении себя депутатом Смоленской областной Думы А.Г.Павловым за период с 1 января по 31 декабря 2019 года, в части сведений об имуществе являются неполными.

Дата изменения: 09.10.2020 14:57:55»

На этом комиссия свою работу посчитала выполненной? Мы уверены, что нет, и в ближайшее время комиссия изучит возможность продолжения занятия депутатом Павловым А.Г. поста председателя комитета Смоленской областной Думы по вопросам агропромышленного комплекса (мы ранее нигде на просторах РФ не слышали о прецедентах, когда депутаты с недостоверными декларациями возглавляют депутатские объединения) и детально проанализируют - может ли подобный депутат и далее иметь мандат народного избранника.

Мы обратились в правоохранительные органы Смоленской области с просьбой поинтересоваться у руководства Смоленской областной Думы о том, какие меры были приняты в отношении депутата Павлова А.Г., грубо поправшего основополагающие законодательные нормы и намеренно совершившего несовместимые со статусом депутата действия.

И заметили, что правоохранительные органы Смоленской области уже сейчас имеет все полномочия для заявления в суд с целью обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Кроме всего этого, в публикации «Депутат - коррупционер Павлов - острая головная боль председателя Смолоблдумы Ляхова» мы анонсировали продолжение нашего расследования. Отдел расследований «АН-онлайн» выяснил, что есть ещё объекты недвижимости, которые депутат Алексей Павлов также забыл указать в декларации.

Рассказываем подробности вскрытых нами фактов. Но прежде нам надо ознакомиться с декларацией депутата Павлова за 2012 год. Смотрим поданные им «Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Смоленской областной Думы Павлова Алексея Григорьевича и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года».

И, прежде чем перейти к незадекларированной недвижимости, еще одна ремарка. Общеизвестно, что депутат Павлов ведет коммерческую деятельность и контролирует (контролировал) большое количество предприятий. Некоторые из них уже ликвидированы, как например ООО «Супрема», ООО компания «Ямское», ООО управляющая компания «Эконом-инвест», ООО «Вяземский мясокомбинат»,

ООО «Кутузовские угодья», ООО «Демидовский леспромхоз», многие функционируют до сих пор, как например ООО «Инвент холдинг ко.», ООО «Вязьмамясопродукт», ООО «Меркурий» ООО «ВМП» - «Вязьмамясопродукт», ООО «Агропромышленное объединение «Вязьмасельхозпрод», ООО «Заславль», а в двух из них, в ООО «Управляющая компания «АПК-Инвест» и ООО «Кутузовские угодья» Павлов А.Г. записан руководителем. И ни в одной декларации – ни за 2012 год, ни за последующие годы эта сторона деятельности депутата никак не отражена.

Да, депутат может быть участником (учредителем) коммерческих организаций, но на период депутатства должен передать все свои доли и акции в доверительное управление. Если участие в коммерческих организациях приносило доход, то в справке надо это указывать. И депутат априори не может являться руководителем предприятия. Ведь получается, что коммунисту Павлову просто некогда заниматься своими прямыми обязанностями по работе с избирателями, поскольку все время депутата уходит на защиту интересов подконтрольных Павлову юридических лиц.

Скандалы, сопровождающие коммерческую деятельность депутата Павлова, с завидной регулярностью сотрясают СМИ Смоленщины, мы в своих публикациях на них уже ссылались. Однако депутат Павлов (и это легко проверяется) полностью игнорирует законодательство в части своей коммерческой деятельности - в доверительное управление свои доли и акции не передал, с должностей не ушел, в декларации доходы не указывает. Интересно, почему он всё ещё председатель комитета? Почему он всё ещё депутат?

Специально для сведения руководства Смоленской областной Думы, комиссии «По контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» Смоленской областной Думы и правоохранительных органов Смоленской области, предлагаем им ознакомится с ещё одним документом о деятельности коммуниста и депутата Павлова А.Г.

В нашем распоряжении оказалась справка из электронного архива Агентства реестров (Агенцията по вписванията) Болгарии. Это агентство ведет реестр недвижимости в стране. С момента разработки и внедрения Интегрированной информационной системы кадастра и регистрации собственности (ИКАР) все записи публикуются на сайте Реестра недвижимости Болгарии. Реестр недвижимости Болгарии является публичным. Информация может быть получена в электронном виде, документы на официальных бланках выдаются только владельцам недвижимости или их законным представителям.

Справка №422942/11.11.2020 г. на Алексея Григориевича Павлова ЕГН/ ЕИК: 19.04.1951 о записях, заметках и удалениях из лицевого счета, из которой следует, что 19/09/2012 Даритель - ЛНЧ / Номер 19.04.1951 Алексей Григориевич Павлов совершил акт Дарения недвижимости на правах частной собственности Павлу Алексеевичу Павлову (ЛНЧ / Номер 20.03.1979), а именно 1/3 квартиры площадью 73.140 кв. м. в элитном комплексе Этера 3, в городе Свети-Влас.

Элитный комплекс Этера 3 в роскошном курортном городке Свети-Влас (в северной части залива, южное побережье которого известно как Слънчев бряг) расположен в 250 метрах от моря и песчаного пляжа, и в 400 метрах от пристани для яхт. Отличительные характеристики комплекса — это не только удачное местоположение, но и элитное строительство, качественная отделка апартаментов, круглосуточная охрана и роскошные помещения общего пользования, район отлично подходит для восстановления сил и здоровья, благодаря сочетанию горного и морского воздуха.

ЕГН – это Единый гражданский номер, его имеют все граждане Болгарии. ЛНЧ - это Личен номер на чужденец, личный номер иностранного гражданина, эти «номера», сначала ЛНЧ, затем ЕГН получают иностранные граждане с приобретением статуса ПМЖ или ДВЖ. ДЖВ – это долгосрочное пребывание, следующий статус за ПМЖ.

Статус ПМЖ является внутренним (болгарским) статусом и даёт те же права, что и гражданство в Болгарии, за исключением прав голосовать и быть избранным в органы государственной власти. Болгария состоит в НАТО с 2004 года и член ЕС с 2007 года.

Риторические вопросы – указана ли болгарская недвижимость в справках, подаваемых с 2012 года? Сообщал ли депутат Павлов о наличии у него гражданства страны НАТО своим избирателям и руководству Смоленской областной Думы?

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 15 января 2020 года сказал четко и недвусмысленно: «Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений»

Какие ещё данные надо нам предоставить руководству Смоленской областной Думы, комиссии «По контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» Смоленской областной Думы и правоохранительным органам Смоленской области, чтобы вопрос о депутатском статусе гражданина Болгарии Павлова был решен раз и навсегда?

Председатель ГД ФС РФ Вячеслав Володин всегда говорил о том, что любой человек, наделённый управленческими полномочиями, «работать должен в интересах своих граждан, служить должен своей стране». А кому же служит псевдо - коммунист Павлов? Уверены, что Игорь Ляхов, как опытный и принципиальный политик, разберётся и примет решения, направленные на недопущение подрыва доверия общества к региональным институтам власти

Продолжение следует.

Отдел расследований «АН-онлайн»