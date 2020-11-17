Почему замгенпрокурора не поддерживает расследование мошенничества по делу о наследстве СЗАО «СКФО»?

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17 ноября 2020, 23:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из личного архива

Почему заместитель генпрокурора по ЮФО Андрей Кикоть не спешит наказывать ростовских коррупционеров и не поддерживает расследование мошенничества по делу о наследстве СЗАО «СКВО»?

Обращение ветерана труда Лидии Андреевны Касьяненко к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову

Уважаемый Игорь Викторович!

Обращаюсь к Вам не только как женщина, мать и труженица ростовского сельскохозяйственного предприятия СЗАО «СКВО», которому отдала более сорока лет своей жизни, но и как гражданин России, права которого грубо нарушены, у которого уходит вера в справедливость, закон и порядок, гарантированный нам новой Конституцией РФ.

В прокуратуре Ростовской области после Вашего назначения на должность Генерального прокурора РФ произошли положительные изменения. Лишились своих должностей прокурор Ю. А. Баранов и его заместитель А. С. Рощин, которые, как я считаю, принесли много несчастья моей семье. И я искренне надеялась, что с их уходом восторжествует закон и справедливость, а новые прокуроры будут руководствоваться в своей деятельности Вашим принципом работы: «Ведомственный интерес не должен превалировать над интересами человека, общества и государства. Важно исключить любые проявления высокомерия и чванства, научиться слушать людей, выстраивать с ними диалог, понимая, что от этого зависит эффективность надзора».

К глубокому сожалению, у меня начинает складываться ощущение, что эта позиция сегодня снова забыта. Как я обоснованно считаю, на сегодняшний момент происходит игнорирование собранных доказательств с целью увести от уголовной ответственности группу лиц, которые мошенническим путем лишили меня и моего сына права на имущество умершего В. М. Касьяненко, депутата Законодательного собрания Ростовской области, генерального директора сельскохозяйственного предприятия СЗАО «СКВО».

С Владимиром Касьяненко я прожила в законном браке 35 лет, воспитав сына Дениса Касьяненко. После скоропостижной смерти Владимира Касьяненко в сентябре 2015 года его вторая жена — Е. В. Касьяненко (Григорьева), ее дочь от первого брака Анна Григорьева при участии ростовского нотариуса Д. А. Ларионова, бывших и действующих сотрудников ростовской полиции, представителей местной администрации лишили моего сына Дениса Касьяненко права на наследственное имущество. Я полагаю, что сделано это было незаконным путем. Они же, используя документы и справки, которые иначе как поддельными и фиктивными я назвать не могу, лишили меня моего законного права на супружеское имущество.

По моему мнению, содействие в реализации схемы в отношении предприятия — СЗАО «СКВО» оказала глава администрации Красноармейского сельского поселения Люлюмова. Она представила в суд сведения о моей семье и моем муже В. М. Касьяненко, о сфабрикованности которых я заявляла неоднократно. Это повлекло за собой принятие незаконных судебных решений, ущемляющих мои законные права. Люлюмова сразу после этого получила повышение и теперь работает заместителем главы администрации Зерноградского района Ростовской области, и это несмотря на мои неоднократные обращения к руководству Ростовской области с просьбой проверить деятельность чиновницы на предмет злоупотреблений и признать справки Люлюмовой недостоверными.

Я убеждена, что, лишив моего сына Дениса Касьяненко наследства, в чем свою роль сыграл нотариус Ларионов, новые владельцы СЗАО «СКВО» в лице Анны и Елены Касьяненко, Анатолия Ефанова стали осуществлять вывод денежных средств со счетов сельхозпредприятия, используя третьи лица, приобретать в личных целях дорогостоящие автомобили, недвижимость, в том числе и за рубежом, а также оплачивать услуги личных адвокатов, которые обосновывали их якобы законное владение предприятием и делали всё возможное, чтобы не допустить восстановления справедливости и торжества закона.

Как пример вывода денег СЗАО «СКВО» можно привести установленный факт использования подставных лиц, таких как Леонидова, домработница Анны Касьяненко и ее мужа Анатолия Ефанова, которая фиктивно была оформлена помощником генерального директора СЗАО «СКВО» Анны Касьяненко. Только через эту женщину было выведено 23 млн рублей со счетов СЗАО «СКВО». По данному факту МВД по Чеченской Республике расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц, так как часть денег СЗАО «СКВО» была похищена в этом регионе с использованием сотрудника СЗАО «СКВО» Солодовникова и жителя Чеченской Республики Михайлова. И таких лиц, как Леонидова, может быть много. Деньги под видом премий, хознужд, «подотчетных» выдавались сотрудникам бухгалтерии, охраны. А затем, вероятно, эти денежные средства оказывались у руководства СЗАО «СКВО».

С использованием столь значительных финансовых ресурсов крупного сельхозпредприятия — СЗАО «СКВО», а также конкретных сотрудников ростовской полиции, которых я подозреваю в коррумпированности, на меня, моего сына и родственников было организовано давление. У всех нас были проведены массовые обыски по домашним адресам, а использовалось для этого шитое белыми нитками уголовное дело об угрозе убийством по заявлениям Елены и Анны Касьяненко, которое я считаю сфабрикованным.

Несмотря на прямое давление на нашу семью, в установленном законом порядке мы обратились с заявлением в следственные органы. В нем указали на роль в этих деяниях, которые мы считаем преступными, нотариуса, главы поселения, сотрудников полиции. И 14 июня 2019 года заместителем руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ростовской области А. А. Магомедовым при наличии законных поводов и оснований по нашему заявлению было возбуждено уголовное дело №11902600001000225. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие должно было выяснить, кто осуществил хищение имущественных прав на наследство умершего депутата Законодательного Собрания Ростовской области, генерального директора крупного сельскохозяйственного предприятия Ростовской области — ЗАО «СКВО» В. М. Касьяненко.

Однако через три дня, 18 июня 2019 года, заместитель прокурора Ростовской области А. С. Рощин (уже бывший) в первый же рабочий день после выхода из отпуска отменил постановление следователя А. А. Магомедова от 14 июня 2019 года о возбуждении уголовного дела в отношении Елены Касьяненко, указав на наличие вступивших в силу решений по гражданским делам и отсутствие, по его мнению, факта мошеннических действий. При этом А. С. Рощин игнорировал тот факт, что судебные решения, которыми меня лишили права на супружеское имущество, были вынесены незаконно — с использованием справок отделов полиции №4 и №5 г. Ростова-на-Дону, а также справки за подписью главы местной администрации Люлюмовой, в которых ложно утверждалось, что мой муж с 1993 года со мной не проживал.

При этом, по моему глубокому убеждению, А. С. Рощин игнорировал доказательства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, голословно обвинив свидетелей по делу в якобы имевшейся личной заинтересованности. А. С. Рощин также игнорировал сведения официальных государственных органов, избирательных комиссий о моем муже В. М. Касьяненко, который с 2004 по 2015 год был депутатом Законодательного собрания Ростовской области. В них имелись достоверные сведения о моем муже и нашей семье. Вся наша жизнь в хуторе Путь Правды была на виду у людей. С 1994 года В. М. Касьяненко стал депутатом Законодательного собрания Ростовской области и оставался депутатом до самой смерти. Информация о нем, его семье, работе публиковалась официально, была доступна всем, избирком в своих документах указывал адрес нашего дома: х. Путь Правды, ул. Ленина, 19. Все официальные документы, которые подписывал В. М. Касьяненко (нотариальные доверенности, договоры купли-продажи, заявления и автобиографии, другие документы, учетные формы паспортно-визовой службы и др.), содержали только фактический адрес проживания: х. Путь Правды, ул. Ленина, 19. Рядом с нашей семьей три десятка лет жили люди, это наши родственники, наши соседи, наши друзья, сотрудники СЗАО «СКВО», представители местной администрации и депутаты Заксобрания Ростовской области, коллеги моего мужа; о нашей семье делали публикации в газетах, о моем муже была написана книга. Все эти люди подтвердили следствию нашу совместную жизнь в х. Путь Правды до 2007 года и нашу работу в хозяйстве.

Постановление заместителя прокурора Ростовской области А. С. Рощина было мной обжаловано как незаконное, но 1 июля 2019 года прокурор Ростовской области Ю. А. Баранов отказал в удовлетворении жалобы.

Двенадцатого сентября 2019 года руководитель ГСУ СК РФ по СКФО О. А. Васильев по итогам рассмотрения наших жалоб направил руководству СУ СК России по Ростовской области предложения о необходимости принятия законных мер по отмене постановления А. А. Магомедова от 23 августа 2019 года об отказе в возбуждении уголовного дела по нашим заявлениям и устранению выявленных нарушений.

Двадцать восьмого августа 2019 года данное постановление было отменено, у нас появилась надежда на восстановление справедливости, следствием были получены новые объективные доказательства мошеннических действий со стороны органов полиции, администрации, но 18 ноября 2019 года следователь второго отдела СУ СК России по Ростовской области И. В. Основин снова принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении представителей СЗАО «СКВО» А. В. Касьяненко, Е. В. Касьяненко, А. В. Ефанова, О. П. Царевой, а также иных причастных лиц: главы администрации И. П. Люлюмовой, сотрудников полиции г. Ростова-на-Дону, которые сфабриковали результаты оперативно-разыскных мероприятий, гласящие, что В. М. Касьяненко якобы с 1993 года не проживал со своей семьей в х. Путь Правды, что и явилось прямым основанием для обмана суда и вынесения незаконных решений. При этом следователь полностью проигнорировал решение Верховного Суда РФ, который отменил одно из незаконных судебных решений, ущемляющих наши законные права.

У меня есть все основания полагать, что решение, в незаконности которого мы убеждены, следователь и его руководство приняли под давлением вышестоящих должностных лиц, которые 6 декабря 2019 года признали постановление следователя И. В. Основина об отказе в возбуждении уголовного дела «законным и обоснованным».

Ввиду многочисленных наших жалоб и обращений, привлечения к этой теме региональных и федеральных СМИ второго сентября 2020 года ГСУ по СКФО СК РФ дало указание Следственному управлению СК РФ по Ростовской области принять меры к отмене необоснованного решения следователя второго отдела СУ СК РФ по Ростовской области И. В. Основина от 18 ноября 2019 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении А. В. Касьяненко, Е. В. Касьяненко и А. В. Ефанова и др.

Двадцать девятого сентября 2020 года руководство СУ СК России по РО отменило незаконное и необоснованное постановление следователя Основина об отказе в возбуждении уголовного дела от 18.11.2019. Но, узнав об этом, сотрудники управления Генеральной прокуратуры по ЮФО через заместителя прокурора Ростовской области С. В. Капитонова потребовали прекратить доследственную проверку и снова вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководства СЗАО «СКВО», что и было выполнено старшим следователем второго отдела СУ СК России по Ростовской области А. А. Рогалевым 29 октября 2020 года.

Я обоснованно считаю, что вышеуказанные действия следственных органов Ростовской области ничего общего не имеют с законностью и исполнением служебного долга, а звучащие между строк объяснения, что якобы выполняются устные указания руководства прокуратуры по ЮФО, не являются оправданием. Я убеждена, что эти частные заявления требуют серьезной проверки со стороны Генеральной прокуратуры. Ходят упорные слухи, что, видимо, в целях устранения любой возможности для привлечения к уголовной отвественности группы из СЗАО «СКВО», сотрудников полиции и чиновников принято поистине революционное решение: запрещены любые доследственные действия в отношении представителей СЗАО «СКВО». Это якобы прямое поручение заместителя Генерального прокурора РФ А. В. Кикотя. Таким образом, игнорируются наши заявления и заявления других потерпевших в порядке ст. 144—145 УПК РФ, списывающиеся в нарушение уголовного-процессуального закона в номенклатурные дела органов полиции. В настоящий момент имеется ряд судебных постановлений о признании действий сотрудников полиции, списавших заявления по ст. 144—145 УПК РФ в номенклатурные дела, незаконными и необоснованными, но судебные постановления были обжалованы органами прокуратуры, а на судебные инстанции со стороны прокуратуры по ЮФО могло быть оказано давление.

Вышеуказанными действиями, которые мы считаем незаконными, прикрываясь нормами закона, следователи Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области, органы Прокуратуры Ростовской области фактически лишили меня и моего сына доступа к правосудию, к восстановлению наших нарушенных имущественных прав, а это значит, что у Елены и Анны Касьяненко, Анатолия Ефанова и их ближнего круга есть возможность беспрепятственно пользоваться активами СЗАО «СКВО», осуществлять вывод денежных средств предприятия.

Четырнадцатого ноября 2020 года я была на личном приеме в Администрации Президента России по вопросу незаконных отказов в расследовании мошенничества с наследственными активами моего бывшего супруга Владимира Касьяненко, где представила все факты, о чем я указала выше. Я пояснила, что у меня сложилось глубокое убеждение, что, возможно, заместитель генпрокурора по ЮФО Андрей Кикоть относится заинтересованно к этой «темной» истории. Неужели представители СЗАО «СКВО» смогли-таки установить «внепроцессуальные» отношения в целях получения покровительства со стороны надзорного органа? На личном приеме было принято мое обращение на имя президента РФ Владимира Путина, в котором я также подробно изложила суть ситуации. Мне пообещали, что мои доводы об ангажированности сотрудников прокуратуры по ЮФО будут тщательно проверены.

Если я ошибаюсь, то готова двадцать раз извиниться за свои слова, но для того, чтобы подтвердить мои доводы или их опровергнуть, необходимо, уважаемый Игорь Викторович, Ваше личное вмешательство и проведение тщательной проверки всех моих доводов, а также проверки всех процессуальных решений по моим заявлениям о необходимости правовой оценки действий нотариуса Д. В. Ларионова, главы администрации И. П. Люлюмовой, сотрудников отделов полиции №4 и №5 г. Ростова-на-Дону, представителей СЗАО «СКВО» Е. В. Касьяненко, А. В. Касьяненко, А. В. Ефанова, В. В. Изотова, А. С. Солодовникова, О. П. Царевой.

Я обоснованно считаю, что вышеуказанные действия следственных органов Ростовской области ничего общего не имеют с законностью и исполнением служебного долга, а звучащие между строк объяснения, что якобы выполняются устные указания руководства прокуратуры по ЮФО, не являются оправданием. Я убеждена, что эти частные заявления требуют серьезной проверки со стороны Генеральной прокуратуры.

У меня есть все основания полагать, что решение, в незаконности которого мы убеждены, следователь и его руководство приняли под давлением вышестоящих должностных лиц, которые 6 декабря 2019 года признали постановление следователя И. В. Основина об отказе в возбуждении уголовного дела «законным и обоснованным».

С использованием столь значительных финансовых ресурсов крупного сельхозпредприятия — СЗАО «СКВО», а также конкретных сотрудников ростовской полиции, которых я подозреваю в коррумпированности, на меня, моего сына и родственников было организовано давление. У всех нас были проведены массовые обыски по домашним адресам, а использовалось для этого шитое белыми нитками уголовное дело об угрозе убийством по заявлениям Елены и Анны Касьяненко, которое я считаю сфабрикованным.