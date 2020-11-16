Всероссийская федерация самбо и медиагруппа Красный квадрат подготовили к показу цикл видеолекций по истории развития самбо

Аргументы Недели → Общество 13+

16 ноября 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Идея проекта - рассказать начинающим спортсменам о том, что было до них, а действующим спортсменам напомнить о том, что одним из важных элементов философии самбо является связь поколений.

Самбо - самооборона без оружия. Самбо учит не только самозащите, но и закаляет характер, формирует стойкость духа и выносливость тела. Эти качества помогают не только во время схватки на ковре, но и в жизни. Каждая серия состоит из исторической хроники и интервью выдающихся спортсменов и тренеров по самбо, которые поделились своим опытом и воспоминаниями.

История самбо неразрывно связана с историей страны, поэтому каждый временной отрезок создатели решили сделать отдельными эпизодами. Всего 4 эпизода.

Первый эпизод вышел 12 июня 2020 года, в День России. В нем зритель смог узнать, как зарождалась самооборона без оружия, как проходило развитие нового вида спорта на территории СССР, и кто стал родоначальником самбо в нашей стране.

Второй эпизод о страшном времени испытаний — о военном периоде 1939 - 1945 годов. Серия вышла в день проведения юбилейного парада Победы 24 июня 2020 года.

Третий эпизод рассказывает о послевоенном периоде восстановления и признания самбо на международной арене. Он выходит 16 ноября 2020 года.

В третьем выпуске приняли участие: Заслуженный тренер СССР и России Ю. Ф. Борисочкин, артисты театра и кино И. Р. Лифанов и И. П. Петренко и президент Всероссийской федерации самбо С. В. Елисеев.

Четвёртый, завершающий эпизод о времени громких побед и признания самбо олимпийским видом спорта выйдет в декабре 2020 года.

«Эти фильмы рассказывают о нашем прошлом: как самбо возникло, как шло развитие нашего вида спорта. И мы, благодаря такому онлайн-циклу, дали всем желающим возможность познакомиться с историей нашего вида спорта, с именитыми людьми, с основоположниками самбо и с теми, кто сегодня продолжает развивать наш отечественный вид спорта.

Мы выпустили уже два фильма, которые были размещены на всех наших интернет-площадках. Сегодня в этот знаменательный день, день рождения самбо, выходит продолжение — третий эпизод. А выход заключительной четвертой серии предварительно запланирован на 18 декабря, день открытия памятника основоположникам самбо. Так красиво мы хотим завершить этот год историческим очерком о самбо в лицах,» – прокомментировал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.