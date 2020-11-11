В районах Хабаровского края активизировался «Эко-движ»

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11 ноября 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Очередной «эко-движ» прошел в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. На этот раз под экологическую акцию попало городской парк им. Горького, сообщает "Алло, район".

Участники акции разделились на четыре коалиции: чиновники, работники аэронавигации, молодежь и неравнодушные горожане, всего получилось 23 команды.

Вооружившись граблями, тележками и прочим необходимым инвентарем, за два часа каждая из команд должна была собрать как можно больше мусора. Причем, количество начисляемых баллов варьировалось в зависимости от характера мусора: за металлолом давали больше, но и выкорчевать его земли, к примеру, было сложнее.

- Все вместе сделали доброе дело, посеявшее в душах людей росток доброты и порядочности, чего-то хорошего, - рассказала заместитель главы администрации Николаевского района по социальным вопросам Светлана Еремина.

Первое место досталось сразу двум командам, а главным результатом стало то, что от мусора очистили не только пешеходные дорожки и газоны, но и отдаленные части парки.