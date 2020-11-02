Остапов Бендеров на медиарынке становится все больше

Аргументы Недели → Общество 13+

2 ноября 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В последнее время во многие СМИ и интернет-издания стучатся PR-менеджеры разного рода, предлагая крупные контракты по нативной рекламе. Спорт и политика, промышленность и шоубизнес, кино и фарма… Чем только они не занимаются. Заключая такие контракты, менеджеры всегда вначале просят о пост-оплате, при этом намекая, что в дальнейшем возможна и хорошая предоплата с серьезными объемами и оборотами.

Так, редакции газеты «Аргументы Недели» недавно стал известен такой случай. Коллеги получили звонок якобы из редакции «МУЗХИТ LIVE» от некоей Марины Поповой о размещении партнерского нативного материала на тему кино. Первая совместная работа прошла успешно, потом и вторая… После чего новая перспективная клиентка предложила разместить сразу большой пакет нативной рекламы, естественно, с постоплатой.

Однако после размещения пакета на несколько сотен тысяч рублей заказчица, до этого общавшаяся очень дружелюбно и много, вдруг стала резко занята постоянными командировками, футбольными матчами, ночными съемками на Мосфильме... Не то что бы она вообще не отвечала на вопросы об оплате, но смысл ее рваных ответов был всегда один: «Ну как вы можете мне не верить, завтра обязательно все закрою». И так три недели.

Все письма были приблизительно одного содержания: «Я закрою долг, я сделаю перевод, правда. Я подводить не буду с закрытием. Немного подвела со сроками тут не спорю, но с закрытием я не подвожу никогда поэтому я закрою» (орфография переписки сохранена).

Когда редакция узнала об этой ситуации от коллег, журналисты, долго смеявшись, задались простым вопросом: что может быть причиной таких странных действий менеджеров на очень узком рынке, где все друг друга знают? Слишком злоупотребляющие коксом менеджеры, которые пренебрегают своими партнерскими обязательствами просто из-за слишком сложного и нервного образа жизни, или же на рынке появились «Остапы Бендеры», создающие целые легенды и, может быть, вовсе подставные компании для откровенно мошеннических действий?

Сайт компании, от которой представлялась Марина Попова​ показался нам немного странным…

А это страница «заказчика» в Инстаграме​ с всего 18 тыс. подписчиков без каких-либо лайков под фотками, тоже наводит на размышления…

Ее номер телефона +7 (909) 444-90-... (Краснодарский край), к сожалению, не дал нам дополнительной информации о ней.

Редакция будет следить за развитием событий.

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