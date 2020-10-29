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Аргументы Недели Общество 13+

В Краснодарском крае появится "Большая кубанская тропа"

, 13:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае появится
пресс-служба краевого министерства туризма

В Краснодарском крае планируют создать туристический маршрут с говорящим названием "Большая кубанская тропа". Он будет пролегать от Темрюкского района до Сочи.

Маршрут пройдёт по южным границам Адыгеи и Кубани. На всей его протяжённости планируется установить однотипные информационные стенды, указатели, скамейки, перила, лестницы, а также изготовить смотровые площадки, — сообщает пресс-служба краевого министерства туризма.

Реализацией проекта занимается кубанское отделение Русского географического общества. Эксперты от разных муниципалитетов будут назначать оборудование участков тропы, которые будут проходить в пределах границ их территорий. Это могут быть эко-тропы, терренкуры, а также учебные тропы и спец. экологические тропы для людей с ограниченными возможностями.

Эксперты краевого отделения РГО приняли во внимание как мировой опыт, так и уже существующие на территории региона туристические маршруты. В основном это тропы здоровья в таких курортных городах, как Сочи, Анапа, Геленджик и прочие.

В организации считают, что "Большая кубанская тропа" станет новым импульсом в развитии туристских пешеходных маршрутов на территории края.

Kub