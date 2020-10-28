Эксперты РАНХиГС считают, что в России ни один госресурс не предоставляет полной информации о пандемии COVID-19

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28 октября 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пандемия COVID-19 бьет рекорды. Все чаще появляются сообщения о нехватке коек в российских больницах и переполненных моргах. Официальная статистика вызывает сомнения и неудобна даже для анализа экспертов.

Российские органы здравоохранения не выкладывают в открытый доступ данные о числе госпитализированных, больных пневмонией, и загруженности коечного фонда. Сотрудники Роспотребнадзора собирают информацию о числе проведенных тестов и выявленных больных, однако эти данные публикуются в неудобном для анализа виде, а часть из них и вовсе остается закрытой.

Специалисты из РАНХиГС, ВШЭ и других исследовательских организаций подготовили доклад «Общество и пандемия».

«Роспотребнадзор не продемонстрировал высокую культуру работы с государственными данными, не учел ценность публикации данных в интересах общества», - говорится в докладе.

СМИ неоднократно сообщали о подозрительно гладких цифрах заболеваемости и других статистических казусах, которые были заметны во многих регионах. В августе признаки «рисования» были обнаружены и в Москве. Число новых заболевших не выходило за пределы 650–700 случаев на протяжении трех недель.

Одним из альтернативных методов получения сведений, который может помочь увидеть реальную динамику эпидемии, является анализ поисковых запросов, связанных с симптомами и лечением коронавируса. Во время пандемии люди чаще начинают искать в интернете информацию о пропаже обоняния и вкуса, болях в спине, уровне сатурации, обследованиях и лекарствах. Это позволяет увидеть рост заболеваемости там, где его не показывает официальная статистика. Начиная с сентября поисковые запросы, которые касаются пропажи обоняния, растут значительно быстрее, чем число выявленных больных.

Аналитик и директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников считает, что Россия приближается к пику эпидемии.

«Мы в районе самых тяжелых дней с точки зрения заболеваемости. <...> Мое предположение основано на поисковой статистике. Но у меня нет никаких оснований считать, что официальная статистика дает более адекватную, более приближенную к реальности картину», - отмечает эксперт.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что пандемия, наоборот, замедляется. При этом он ссылается на косвенные данные – «ряд показателей», о которых мы ничего не знаем.

В докладе экспертов РАНХиГС отмечается, что в России ни один государственный ресурс не дает возможности собрать полные сведения о распространении коронавируса в России за весь период эпидемии. Это, по мнению авторов исследования, и является причиной недоверия общества официальной статистике по COVID-19.