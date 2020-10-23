За сутки в России скончались 283 человека с COVID-19

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23 октября 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За минувшие сутки в России скончались 283 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 62 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 32 – в Санкт-Петербурге, 15 – в Ростовской области. Общее число жертв COVID-19 в России с начала пандемии составило 25 525 человек.

Ранее сегодня стало известно, что количество новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ за сутки впервые с начала пандемии превысило 17 тысяч.