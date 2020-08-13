Больное место

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13 августа 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели. Кубань», Сергей Семенов ]

Стены филиала ГБ МСЭ в Краснодаре, на ул. Кожевенная, 46/1, уже несут на себе признаки неопрятности

Следственный комитет ведет проверку деятельности руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю Ивана Романенко. Учреждение, ведающее выдачей справок об инвалидности по всей Кубани, уже не в первый раз оказывается в центре внимания правоохранительных органов. На сей раз следователи выясняют, имели ли место многочисленные прогулы руководителя ГБ МСЭ и все ли в бюро в порядке с выполнением госконтрактов.

В последнее время на Кубани один за другим следуют скандалы, связанные с невыполнением лицами, занимающими высокие государственные должности, своих прямых обязанностей. Недавно в суд было передано дело депутата Законодательного собрания Краснодарского края, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК), что грозит ему сроком до семи лет. Депутат нанял на работу собственную дочь и, по версии следствия, выплачивал ей зарплату даже тогда, когда на работу она реально не ходила.

Прогулы стали формальным поводом для увольнения и лишения статуса Елены Хахалевой, которую СМИ окрестили «золотой судьей» после роскошной и скандальной свадьбы ее дочери. Продолжится ли расследование в отношении представительницы кубанской Фемиды, пока не ясно, однако от «вершения судеб» в краевом суде ее технично отстранили.

Похоже, в регионе назревает еще один громкий скандал, связанный в том числе и с прогулами. Речь в данном случае идет о Федеральном казенном учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю», которое находится в ведении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Заподозрили в прогулах

Как стало известно редакции, Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю в настоящий момент проводит проверку деятельности руководителя краевого бюро МСЭ Ивана Романенко.

В частности, следователи выясняют, сколько реально времени присутствовал господин Романенко на своем рабочем месте с начала текущего года и если по каким-либо причинам не присутствовал, оформлены ли эти случаи должным образом. Как стало известно редакции, следователем уже запрошены записи камер наблюдения в здании краевого бюро МСЭ на Чапаева, 58 и табели учета рабочего времени.

Ранее в региональное СУ СК РФ поступило заявление, в котором утверждалось, что руководитель федерального казенного учреждения в последние месяцы якобы систематически не являлся на работу без должного на то основания, при этом положенные выплаты в виде зарплаты, премий и т.д. получал исправно. По мнению заявителей, ущерб от подобных действия государству может составить порядка 160 тысяч рублей. Так это или не так, разберется следствие. В случае, если вина господина Романенко будет доказана, подобные действия могут квалифицироваться как служебный подлог (ст. 292 УК РФ), что предусматривает максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Техничные технички

Проверка обоснованности заявления о несоблюдении в краевом бюро МСЭ трудового распорядка не единственное, что выясняют следователи. По данным «Аргументов недели» правоохранителей также заинтересовала неоднозначная ситуация с государственными контрактами, которые заключались учреждением с 2018 по 2019 годы.

В частности, речь идет о контрактах на обслуживание структурных подразделений бюро МСЭ по всему Краснодарскому краю (а это 50 филиалов). В 2018 году аукцион на обслуживание этой немаленькой структуры, в которой только численность штатного персонала ранее превышала тысячу человек (необходимость соответствия «дорожной карте» по уровню зарплаты привела к сокращению количества основного персонала вдвое и повышению интенсивности труда работников тоже в два раза – прим. ред.), выиграло некое ООО «Аврора». Причем, как рассказывают очевидцы тех событий, выиграло с огромным дисконтом по отношению к начальной максимальной цене контракта. Размер дисконта оказался столь значителен, что у ряда сотрудников бюро возникли сомнения – а можно ли вообще за такие деньги обеспечить необходимым уровнем обслуживания все филиалы сети?

К руководству «Авроры» обратились с вопросом: собираетесь ли вы реально выставлять то количество персонала, которое необходимо с учетом требований нормативно-правовой базы, регламентирующей работу учреждения, а это не менее 230 человек? Чем закончился тот разговор, доподлинно нам неизвестно. Однако анализ дальнейшей работы возбудил у некоторых сотрудников подозрения, что условия госконтракта действительно могут не выполняться. Начали изучать и проверять.

Результатом этих проверок стало то, что правовой отдел ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» подготовил документы на расторжение госконтрактов. Однако расторжения так и не произошло. Руководитель бюро МСЭ, который не мог не знать о претензиях и ведущейся в связи с этим работе… подписал документы на оплату аванса исполнителю в полной мере. А затем подписывал в течение всего года и все остальные документы на оплату.

При этом сотрудники филиалов бюро МСЭ неоднократно жаловались руководству на то, что уборка, охрана, технические работы и т.д. в их учреждениях проводятся плохо, персонала не хватает. А сами работники «Авроры» писали в прокуратуру о том, что их права якобы нарушаются – нет, мол, трудовых договоров, не платят налоги, не проводятся отчисления в ПФР, ФСС, зарплата выплачивается ниже установленного в регионе МРОТ. Увы, обращения о невыплатах прокуратура края передала в трудовую инспекцию, где они и затерялись окончательно.

У части работников бюро медико-социальной экспертизы начало складываться впечатление, что здесь может идти речь о, скажем так, «не совсем прозрачной схеме» взаимоотношений. Как подобная схема может выглядеть? Предположим, на торгах за счет сильного демпинга достигается победа за цену, которую добросовестный исполнитель попросту не может себе позволить. В дальнейшем компания предпринимает все меры, чтобы снизить себестоимость работ: нанимает меньше персонала, чем это необходимо, не оформляет работников согласно требованиям трудового законодательства, выплачивает им зарплату по «серым» или «черным» схемам, уходит от налогов. Все это дает экономию достаточную, чтобы и при низкой цене контракта остаться в плюсе. Применима ли эта схема в данном конкретном случае – утверждать не беремся. Однако очень хотелось бы, чтобы в этом вопросе подробно разобралось следствие.

Кто на новенького?

Вокруг здания бюро на ул. Кожевенная, 46/1 в Краснодаре копится мусор

В 2019 году ситуация с уборкой и охраной филиалов бюро МСЭ обернулась неожиданным образом. ООО «Аврора» попало в списки недобросовестных исполнителей, и участвовать в торгах уже не могло. Вместо нее появляется некое ООО «Авангард», директором которого является… мать директора ООО «Аврора». И здесь начинается очень похожая история сначала с демпингом на аукционе, а затем и с претензиями к качеству работы исполнителя.

К примеру, в 2019 году прокуратура Приморско-Ахтарского района в интересах нескольких работников ООО «Авангард» подала иски в суд с требованием восстановить этих самых работников в их законных правах. Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что ООО не оформляло ряд своих сотрудников. Соответственно – и налоги за них не платились. Правда, видимо испугавшись агрессии в свой адрес, те самые работники, за которых вступилось надзорное ведомство, прямо в суде отказались от претензий к работодателю, и дело кончилось ничем. Не беремся утверждать наверняка, но есть подозрение, что еще до суда неизвестные лица «поговорили» с жалобщиками. И возможно именно эти разговоры стали причиной того, что люди побоялись настаивать на своих требованиях.

Однако сейчас дело принимает новый оборот. Теперь уже ООО «Авангард» подало в суд на бывших заявителей, требуя компенсировать ему понесенные судебные расходы! Так что, последнее слово в этом конфликте еще не сказано.

Вместе с тем возникает чисто умозрительный вопрос. Если в случае с госучреждением (необязательно это должно быть бюро медико-социальной экспертизы, это может быть любое госучреждение в принципе) руководитель видит, что условия контракта не выполняются, имеет рычаги для его расторжения, но при этом исправно платит, может ли он не понимать, что «наказывает» бюджет страны на круглую сумму? И можно ли представить, что подобные действия выполняются случайно, так сказать, «по недогляду»? Надеемся, следственные органы ответят и на этот вопрос.

А была ли взятка?

Кстати, в истории с «Авророй» есть еще один примечательный момент. Вскоре после оплаты аванса за работы в 2018 году руководитель одного из комитетов ГБ МСЭ, прежде исправно ставивший свои подписи под необходимыми для оплаты бумагами, вдруг подал заявление в правоохранительные органы о том, что ему якобы предлагали взятку. И вроде как именно в связи с тем самым спорным контрактом - чтобы не было проблем с его закрытием. По этому заявлению было возбуждено уголовное дело, однако развития оно так и не получило по непонятным нам причинам. А было бы интересно посмотреть, куда и к кому вывела бы ниточка следствия…

В этой связи возникает несколько вопросов. Зачем давать взятку тому, кто и так все подписывает? Почему заявитель и правоохранительные органы не сделали все, как обычно делается в таких случаях: не довели взяткодателя до передачи денег и не взяли с поличным? Наконец, почему заглохло дело, связанное с возможным расхищением государственных денег, разве у служителей правоохранительной системы не должен быть повышенный интерес к подобного рода преступлениям?

А может, взятки и вовсе не было? Выразим мнение, что заявитель мог просто отводить от себя подозрения в участии в не совсем прозрачных схемах. Дескать, о чем вы говорите?! Мне-то предлагали, но я не взял и даже заявление подал – глядите!

Картинки нет

Случай с «Авророй» и ее преемником «Авангардом» не единственный, который вызывает сомнения и подозрения. В 2018 году, к примеру, была еще одна история, на сей раз касающаяся закупки видео-оборудования для бюро и его филиалов по краю. Если говорить коротко, у поставщика купили системы видеонаблюдения, установили их, оплатили, однако прошло почти два года, а камеры так и висят мертвым грузом: наладка не проведена и техника не работает. Кроме того, она даже не соответствует указанным в контракте техническим требованиям.

И опять – на момент оплаты по контракту было совершенно точно известно, что «картинки на мониторах нет». Однако немалые государственные деньги почему-то исправно выплачены. А ведь счет идет на миллионы рублей. Иного человека за прикарманенный в супермаркете йогурт по судам затаскают и дадут реальный срок. А здесь такие суммы - и в течение двух лет никаких вопросов. Впрочем, вопросы, видимо, все же появились – сейчас эпизод с камерами также изучается следственными органами в рамках общей проверки деятельности Бюро, возглавляемого господином Романенко.

Скандал, еще скандал

Надо сказать, что Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю в последнее время с незавидной частотой упоминается в связи с теми или иными скандалами, связанными с нарушением законодательства. Выявляются факты выдачи фальшивых справок об инвалидности, по которым в дальнейшем похищаются денежные средства из бюджета Российской Федерации.

В 2018 году в Кущевском районе местная полиция провела проверку и выяснила, что руководитель местного филиала ГБ МСЭ по Краснодарскому краю на протяжении нескольких лет неоднократно не надлежаще выполняла свои обязанности. За это время она не только не была уволена, но даже замечаний за качество работы не получала.

В частности, выяснилось, что в комиссию по назначению группы инвалидности подавались заведомо подложные документы, по которым проверки экспертами почему-то не проводились. Зато заявителям начислялись солидные государственные выплаты. Следственные органы вынесли уже целый ряд представлений по таким эпизодам. В каждом из них руководству краевого ГБ МСЭ предлагалось принять меры по отношению к ответственному лицу в Кущевке. Однако лицо это было освобождено от своей должности только по решению суда - на период следствия… При этом само решение суда, вступившее в законную силу, почему-то не реализовывалось несколько месяцев, что в общем-то - срок непозволительно долгий. Почему руководитель краевого бюро так долго не обращал внимания на «сигналы» правоохранительной системы, лично нам непонятно.

К слову, следом за руководителем филиала была отстранена судом и исполняющая его обязанности…

Также сегодня идет суд и над бывшим руководителем сочинского Бюро №46 – филиала главного бюро МСЭ по Краснодарскому краю. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) при назначении выплат «своим людям». При этом на момент совершения противоправного деяния в далеком 2011 году куратором сочинского бюро являлся как раз господин Романенко. По городу-курорту тогда ходили упорные слухи, что случаи выдачи фальшивых справок в Сочи носили прямо-таки массовый характер. Правда, они так и остались слухами – следствие ограничилось доказательством ровно такого количества эпизодов, которое необходимо было для передачи дела в суд. Так что наличие разветвленной коррупционной схемы так и осталось недоказанным мнением отдельных лиц. Действительно не было или не захотели «выносить сор из избы» теперь не установишь, наверно.

Что интересно, поговаривают, что предыдущему руководителю краевого ГБ МСЭ пришлось уйти именно из-за скандала в Сочи. А его преемником стал… господин Романенко, курировавший в то время оскандалившийся филиал!

Интересно также, что Ивана Романенко и бывшего руководителя сочинской экспертизы связывают нерабочие имущественные отношения. Известно, что нынешний руководитель краевого бюро покупал у своего коллеги, которого сегодня судят за выдачу фальшивых справок, автомобиль и квартиру. Возможно, это не единственные эпизоды подобных отношений между ними – но об этом нам доподлинно неизвестно.

История с выдачей фиктивных справок различными подразделениями ГБ МСЭ по Краснодарскому краю далеко не закончена. Насколько нам известно, уголовные дела продолжают возбуждать – вскрываются все новые эпизоды выплат по фиктивным документам в Кущевке, Туапсе, Сочи. В краевое управление Бюро «пачками» поступают представления полиции, в которых черным по белому предписано устранить выявленные недостатки, способствовавшие нарушению закона. Если до назначения Ивана Романенко руководителем регионального ведомства это были единичные случаи, к примеру, в курируемом им сочинском филиале, то теперь география и количество выявляемых нарушений существенно расширились. Начинает казаться, а не идет ли речь об элементарном «масштабировании схемы»? Невольно задумываешься, не появятся ли в ближайшее время новые уголовные дела в новых районах и не следует ли искать корни проблемы не на местах, а в Краснодаре?

Думаем, что эти вопросы могут задавать себе уже и в правоохранительных органах.

Под угрозой коронавируса

По официальным данным в Российской Федерации группу инвалидности имеют около 10% населения. В Краснодарском крае это порядка 600 тысяч человек – внушительная армия людей, в работе с которыми требуется особый подход и повышенное внимание. Часть из них просто не может посетить Бюро медико-социальной экспертизы, если не помочь им, скажем, заехать по пандусу на входе. Для особых посетителей нужны особые условия и внушительное количество персонала.

Любое учреждение сегодня, в непростое с эпидемиологической точки зрения время, нуждается в тщательной уборке помещений и их обеззараживании. Вместе с тем, как стало известно редакции, в июле 2020 года прекратили свое действие договоры на уборку помещений учреждения и их охрану. Ряд руководителей бюро писали служебные записки на имя главного эксперта с просьбой решить проблему. Однако, по нашей информации, новые договора якобы до сих пор не заключены. Возникает вопрос, кто в данный момент убирает в многочисленных филиалах и в головном офисе учреждения? Это, как нам кажется, особенно важно потому, что в стране и в крае всерьез задумываются о возобновлении карантина по коронавирусу.

И еще один вопрос – кто охраняет федеральное имущество на сотни миллионов рублей? С учетом той плачевной ситуации, которая сложилась в ряде филиалов с установкой систем видеонаблюдения, возникает ощущение, что многомиллионное имущество может попросту оставаться без надзора.

Кто будет отвечать, если один или несколько филиалов попросту ограбят? Нам это непонятно. Руководитель краевого бюро не может быть не в курсе ситуации - судя по документам, ему об этом сообщали неоднократно. Ситуация по-прежнему далека от идеальной. Могут ли эти, мягко говоря, шероховатости деятельности федерального учреждения привести к упадку или ЧП сейчас не ясно. Но страшно предположить, что один из филиалов могут просто ограбить, если не будет обеспечена безопасность. И кто же тогда будет отвечать за такой факт? Нам непонятно.

Редакция «Аргументов недели» просит считать эту публикацию официальным журналистским запросом в Следственный комитет Российской Федерации, Государственную думу, Министерство труда и социальной защиты РФ, Прокуратуру Краснодарского края. Мы очень надеемся, что на поставленные вопросы будут получены своевременные ответы и ситуация, сложившаяся сегодня в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю» Минтруда России, будет своевременно разрешена.