Фото Марии Захаровой после пробежки вызвало активное обсуждение в Сети

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7 августа 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась с подписчиками фотографией после пятикилометровой пробежки во время своего отдыха на даче в Солнечногорье.

На опубликованном снимке Захарова лежит в спортивном топике на траве и снимает себя по пояс на фронтальную камеру. «Спорт. Особенно утром. Это что-то!» - прокомментировала она фото.

При этом одни пользователи похвалили дипломата за активный и здоровый образ жизни:

«Молодец, пусть завидуют все. Спортивная, загорелая, всегда стильная, а еще и очень умная. Так держать»

«За нашу внешнюю политику отвечает живая, весёлая женщина, имеющая мужа (мужчину), родных, дачу с травой и вареньем»

«Боже, сколько зависти и злости . Всем им кто- то должен ! Женщина на отдыхе ещё и активна, не то что злые тетки»

Однако нашлись и те, кто решил, что такие фотографии «стыдно» выкладывать представителю МИД.





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