Открытое письмо Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу

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14 июля 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Бугайчук Роман Владимирович

Уважаемый Владимир Владимирович!

Вынужден обратиться к Вам с настоящим заявлением, поскольку не могу смириться с ситуацией, связанной с действием органов государственной власти и должностных лиц в Краснодарском крае при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления.

Я полностью разделяю Вашу последовательную позицию, касающуюся развития нашей страны, и поддержал поправки в Конституцию Российской Федерации, ведь, как Вы верно отметили, – «смысл этих поправок – обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства».

Как депутат Городского собрания Сочи, я поддержал выдвижение Кондратьева Вениамина Ивановича на должность Губернатора Краснодарского края.

Однако, несмотря на все предпринимаемые Вами меры, на местах органы государственной власти и их должностные лица по-прежнему продолжают принимать не основанные на законе решения в угоду собственным интересам.

Я, Бугайчук Роман Владимирович, выдвигался кандидатом в депутаты Городского собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края первого созыва по многомандатному избирательному округу №5 Хостинский.

2 июля 2020 года я представил в Избирательную комиссию муниципального образования город­-курорт Сочи (далее также – Избирательная комиссия) документы для своей регистрации в качестве кандидата, в том числе подписные листы, содержащие подписи избирателей в поддержку моего выдвижения.

При представлении документов мне сообщили, что проверка подписей избирателей будет проводиться 07 июля 2020 года в 17:00. На самом деле проверка началась в 16:00, но я успел на ней поприсутствовать.

Вся процедура заняла не более 15 минут, и сомнения у Рабочей группы по приёму и проверке документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в избирательную комиссию муниципального образования город-курорт Сочи (далее – Рабочая группа), вызвали всего 3 подписи избирателей. По окончании проверки мне сообщили, что 08 июля 2020 года в 10:00 я смогу забрать Итоговый протокол проверки подписных листов.

Однако в указанное время мне ничего не выдали, попросили подождать до 11:00, а в 11:00 сообщили о том, что в распоряжении Избирательной комиссии муниципального образования город-курорт Сочи имеется некий документ от 06 июля 2020 года, которого 07 июля 2020 года у Рабочей группы почему-то не было, составленный якобы экспертом­почерковедом, положенный в основу признания недействительными (недостоверными) 12 подписей избирателей, по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4, 7, 11 части 11 статьи 22 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года №966­КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае».

При этом ни копий официальных справок органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, ни копии заключения эксперта по результатам проверки подписных листов мне представлено не было.

Лишь после написания мной письменного заявления, обращения в Избирательную комиссию Краснодарского края (на которое я не получил ответа) и ЦИК России, Избирательная комиссия выдала мне «СПРАВКУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ» на двух листах №57­и от 06.07.2020 года, выполненную на бланке Экспертно-криминалистического отдела УВД по городу Сочи, подписанную начальником Найдёнышевым Ю.В. и экспертами Дмитриевой И.В. и Казаковой В.Г., на основании которой 11 подписей были признаны недействительными.

Данная справка не соответствует требованиям, предъявляемым к проведению подобного рода исследований, и содержит в себе сведения, заведомо не соответствующие действительности.

В «СПРАВКЕ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ» не указаны фамилия, имя, отчество эксперта (экспертов), его (их) образование, специальность, стаж работы, учёная степень, учёное звание, занимаемая должность (должности). Получить информацию о квалификации лица (лиц), проводивших «исследование» и о наличии у него (них) специальных знаний из документа также невозможно.

Я абсолютно уверен в том, что сведения об избирателях в подписные листы вносились каждым избирателем собственноручно, поскольку сбор подписей избирателей осуществлялся в моём присутствии. Поэтому в целях защиты своих чести, достоинства и доброго имени я посчитал необходимым заказать независимую экспертизу почерков лиц, поставивших подписи избирателей в поддержку моего выдвижения в качестве кандидата.

Полученное мной заключение специалиста №025/АНО/2/20 от 11.07.2020 года, выполненное Никитиным Денисом Геннадьевичем, профессиональное высшее образование, Диплом серии БВС №0374174, выдан 26.07.2002 года, Волгоградской академией МВД РФ, стаж экспертной работы – с 2002 года, квалификация: эксперт-криминалист. должность: эксперт, опровергает содержание «СПРАВКИ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ».

Ни один из выводов, содержащихся в «СПРАВКЕ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ», не нашёл своего подтверждения.

Однако, несмотря на наличие у меня заключения специалиста, подтверждающего действительность и достоверность представленных мной подписей избирателей, и собственноручных заявлений избирателей, добровольно поддержавших моё выдвижение в качестве кандидата, Избирательная комиссия проигнорировала все мои доводы и безоговорочно доверилась «СПРАВКЕ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ».

У меня есть все основания полагать, что в «СПРАВКЕ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ» №57­и от 06.07.2020 года изложены ложные, не соответствующие действительности сведения, и есть доказательства этого. Однако это официальное заключение подразделения МВД РФ, и его содержание позволяет обвинить меня в совершении противоправных действий, умаляет мои честь и достоинство.

Кроме того, «СПРАВКА ОБ ИССЛЕДОВАНИИ», подписанная должностными лицами Экспертно-криминалистического отдела УВД по городу Сочи, по сути, поражает меня в праве, гарантированном Конституцией, а именно в праве быть избранным депутатом представительного органа муниципального образования.

При этом невозможно определить, кем именно и при каких обстоятельствах составлена данная справка, кто ответственен за указание в официальном заключении недостоверных сведений.

Получается, что сейчас возможно на основании ложного заключения лишить человека, соблюдающего закон и все требования для выдвижения в качестве кандидата, пассивного избирательного права?

Составление подобных заключений, содержащих заведомо недостоверные, не соответствующие действительности сведения, да ещё и без указания лица, осуществившего исследование, бросает тень на систему внутренних дел в целом, заставляет задуматься о наличии в структурных подразделениях органах внутренних дел и в избирательных комиссиях в Краснодарском крае коррупционных связей и о проникновении в них лиц, преследующих противоправные цели.

Прошу Вас обратить внимание на то, что настоящее обращение не касается пересмотра вынесенного в отношении меня решения об отказе мне в регистрации кандидатом в депутаты Городского собрания Сочи муниципального образования город-курорт Сочи первого созыва. Это решение обжалуется мной в установленном законом порядке.

Настоящее же обращение направлено на пресечение и предотвращение совершения должностными лицами противоправных действий, наносящих урон престижу государственной власти, и обусловлено тем, что всё случившееся подорвало у меня доверие к органам государственной власти Краснодарского края.

С учётом изложенного я направляю Вам документы, подтверждающие изложенные мной доводы, и прошу Вас взять на контроль происходящее в Краснодарском крае, чтобы обеспечить при проведении выборов соблюдение принципов законности и гласности, а также пресечь систематическое воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан.

От Редакции Автор Открытого письма Роман Бугайчук – герой многочисленных публикаций газеты «Аргументы недели» о деятельности Творческого центра «Солнечный Круг». Благодаря таким людям, как Роман, дети-сироты получают шанс на лучшую и счастливую жизнь. Но даже если бы автором был совершенно неизвестный редакции человек, мы так же, не раздумывая, предоставили бы место на страницах нашей газеты для информации о фактах вопиющего систематического воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан. Именно из-за таких вот «перегибов на местах» и происходят сейчас народные волнения на Дальнем Востоке. В соответствии со ст. 39 и 47 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. №2124-I «О средствах массовой информации» просим руководителя Администрации Президента РФ Антона Эдуардовича Вайно, председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Александровну Памфилову и председателя избирательной комиссии Краснодарского края Алексея Дмитриевича Черненко оперативно прокомментировать факты, изложенные в Открытом письме Романа Владимировича Бугайчука, и провести проверку соблюдения законодательства.