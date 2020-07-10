Судимый за вымогательство и побои бизнесмен решил монополизировать рынок ставок

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10 июля 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: igolkin.blogspot.com

Фото: соцсети

С момента принятия закона о разрешении в России интерактивных ставок, букмекерство в стране развивается по более цивилизованному пути. БК-лицензиаты состоят в двух саморегулируемых организациях (СРО), что позволяет избегать монополизации рынка. Интернет-изданию igolkin.blogspot.com стало известно о письме бывшего генсекретаря Национальной Федерации бокса России Умара Кремлева, написанном на имя премьер-министра Михаила Мишустина, с предложением «переформатировать» российскую индустрию букмекерства.

Who is Кремлев?

По информации издания «НьюсНН», Умар Кремлев был ранее дважды судим за вымогательство и побои, но получал при этом условные сроки. Злые языки утверждают, что Лутфуллоев (его фамилия с рождения) еще в 90-ые годы входил в серпуховскую преступную группировку, которая, в свою очередь, подчинялась Подольской ОПГ. По слухам в этой группировке состоял и бывший министр спорта РФ (1999-2000) Борис Иванюженков. Примечательно, что Иванюженков был предшественником Кремлева на посту главы Федерации бокса.

«Умар Назарович знает, что благодаря его диктаторским замашкам и непрофессионализму он не вызывает уважения у огромного количества людей. Помнится, Кремлев даже заказывал неким пиар-структурам размещение своей облагороженной биографии на различных сайтах из серии whoiswho, а также требовал, чтобы в Википедии его страничка была чуть ли не как у святого», - вспоминает один из сотрудников Федерации бокса России.

Издание «Московский Комсомолец» ранее сообщало, что в прошлом Кремлев отобрал ювелирную мастерскую у своего знакомого, на основе которой создал ООО «Кремлёвское золото». В настоящее время он владеет ООО «Патриот» и АНО «Центр Прогресса Бокса», которая стала учредителем «Спортивных лотерей» и ООО «Трансстройком».

Как стать монополистом букмекерского рынка

Рост сегмента онлайн-ставок на спорт позволил легальным букмекерским компаниям стать крупными налогоплательщиками, выделять сотни миллионов рублей на развитие детско-юношеского спорта. Письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина с предложением о создании некоего монопольного госрегулятора индустрии, подписанное Умаром Кремлевым, для букмекеров стало громом среди ясного неба.

«Умар Назарович не особо хорошо пишет по-русски и по складу своей импульсивной натуры вовсе не является человеком, который способен мыслить стратегически, продумывая партию на несколько шагов вперед. Он самолюбив до нарциссизма, ни во что не ставит людей ниже себя по социальному положению, но в то же время крайне энергичен во всем, что касается «отжимов» и иных перераспределений бизнеса», - рассказал пожелавший сохранить анонимность источник.

По сведениям igolkin.blogspot.com, Кремлев известен своими тесными партнерскими отношениями с БК «Лига Ставок». Первая СРО находится под менеджерским контролем этой БК. На рынке давно ходят слухи, что владельцы «Лиги Ставок» желают взять индустрию под максимальный контроль. Предполагается, что во избежание личных репутационных потерь, они приняли решение использовать Кремлева в качестве «торпеды», как «зиц-председателя» всего движения по «реформированию».

«В своем письме на имя Мишустина Умар Кремлев просит ликвидировать существующие букмекерские СРО и передать функции контролера рынка некой новой организации в форме публично-правовой компании (ППК) под названием «Единый регулятор спортивного прогноза». На базе данной структуры автор письма также предлагает создать Единый центр учета переводов ставок, через который будут проходить все ставки и выплаты игроков в лицензионных российских БК. То есть главная цель «реформаторов» - тотальная монополизация букмекерского рынка, и ничего иного», - сообщает igolkin.blogspot.com.

Интернет-издание обращает внимание на то, что разработку программного обеспечения для новой ППК предлагается отдать на откуп ООО «Спорт и Отечество». Учредителем последнего является автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр прогресса бокса», владельцем которой приходится все тот же Умар Кремлев.

По сведениям igolkin.blogspot.com, «Центр прогресса бокса» является соучредителем ООО «23БЕТ.РУ». Эта компания - обладатель игорной лицензии ФНС. Таким образом, «Кремлев имеет «на всякий пожарный» подконтрольного лицензиата».

«Тесную связь Кремлева и БК «Лига Ставок» подтверждает и их новый совместный лотерейный бизнес. В июне на лотерейном рынке начал работу новый оператор - ООО «Спортивные лотереи». Учредителем компании выступил все тот же «Центр прогресса бокса», контролируемый Кремлевым. С октября прошлого года 49% в «Спортивных лотереях» принадлежат ООО «Паритет+». Вишенка на торте - 33% в последней компании находятся во владении президента «Лиги Ставок» Юрия Красовского. К слову, еще 33% акций «Паритет+» владеет Татьяна Башмакова, экс-гендиректор компании «Нафта Ко» миллиардера Сулеймана Керимова. На букмекерском рынке в целом давно кружат (неподтвержденные фактами) слухи о том, что именно г-н Керимов является основным бенефициаром «Лиги Ставок». К слову, объявлено, что «Спортивные лотереи» намерены вложить в завоевание лотерейного рынка не менее 10 млрд рублей», - сообщает igolkin.blogspot.com.