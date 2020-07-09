В результате прорыва дамбы семья из подмосковной Рузы потеряла дом

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9 июля 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Обрушение дамбы в Рузе произошло 8 июля после мощного ливня. Так, в результате сильного подмыва технической насыпи вода вышла в реку через жилой сектор. В округе действует режим чрезвычайной ситуации.

Семья из подмосковной Рузы потеряла 100-летний дом, в котором жили несколько поколений, в результате прорыва дамбы. По словам пострадавшей, это слишком великая утрата для семьи. По словам женщины, такого масштаба потери они не ожидали, но в итоге утрачен весь дом.

