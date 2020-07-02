Политолог прокомментировал прошедшее в России голосование
2 июля 2020, 12:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Российский политолог Алексей Мухин прокомментировал завершившееся в России голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.
«Эксперимент удался, хотя совершенно очевидными были перегруженность и перенапряжение избирательной системы. Всё-таки неделю находиться в стрессовом состоянии для сотрудников ЦИК и региональных избирательных комиссий оказалось достаточно энергозатратно», - резюмировал специалист.
Он подчеркнул, что за шесть дней голосования удалось избежать провокаций и распространения фейков. Кроме того, возможность любого желающего стать наблюдателем на избирательном участке показала открытость и прозрачность системы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.