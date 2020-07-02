Политолог прокомментировал прошедшее в России голосование

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2 июля 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Флаг России. Фото: pixabay.com

Российский политолог Алексей Мухин прокомментировал завершившееся в России голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

«Эксперимент удался, хотя совершенно очевидными были перегруженность и перенапряжение избирательной системы. Всё-таки неделю находиться в стрессовом состоянии для сотрудников ЦИК и региональных избирательных комиссий оказалось достаточно энергозатратно», - резюмировал специалист.

Он подчеркнул, что за шесть дней голосования удалось избежать провокаций и распространения фейков. Кроме того, возможность любого желающего стать наблюдателем на избирательном участке показала открытость и прозрачность системы.