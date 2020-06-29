В Москве обнаружили превышение количества участников голосования на дому
29 июня 2020, 21:41[ «Аргументы Недели» ]
Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух сообщил, что превышение количества участников надомного голосования зафиксировано в районе Раменки.
На участках 2771 и 2773 зафиксировано расхождение чуть ли не в 10 раз, то есть в участковой избирательной комиссии было записано на надомное голосование 30 человек, а список приносят из 300. Массух предполагает, что более 600 бюллетеней будут признаны недействительными. С этими фактами будут разбираться правоохранители.
Также Илья Массух рассказал журналистам о случае, когда мужчина, пришедший проголосовать, обнаружил, что за него и членов его семьи это уже кто-то сделал.
Во всех таких случаях штаб будет настаивать об аннулировании урн целиком.
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