Южноуральский депутат назвал главные поправки в Конституции

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23 июня 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Голосование продлится в течение шести дней. Фото Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)

Главные поправки в Конституции РФ касаются социальных вопросов – развития здравоохранения, выплаты пенсий и пособий.

Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. По его мнению, страна достигла такой планки развития, чтобы можно было установить новый уровень социальных гарантий. Речь идет о выплатах пенсий и социальных пособий, а также их своевременной индексации.

– Эти обязательства перед людьми не могут быть нарушены – вне зависимости от экономической ситуации. В частности, пенсии будут индексироваться раз в год, а минимальный размер оплаты труда будет превышать прожиточный минимум. Нужно сделать все, чтобы человек чувствовал себя защищенным в течение всей жизни, а помощь получали те, кому она действительно нужна. Вернуться к циничной практике 90-х, когда люди месяцами сидели без зарплаты, уже не получится».

Еще одна важная поправка - доступность медицинской помощи. Это означает, что люди будут обеспечены качественной помощью врачей вне зависимости от уровня их доходов и без привязки к месту проживания. Сохранится программа госгарантий, в рамках которой лечение бесплатно. Постепенно должна исчезнуть медицинская «дискриминация» по месту проживания - даже жители глубинки смогут при необходимости получить консультацию столичного светила, а местный врач проконтролирует выполнение лечения - это обеспечит развитие телемедицины.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. Отдать свой голос можно будет как на самом избирательном участке, так и на дому, начиная с 25 июня. В этот период избирательные участки региона будут работать с 8 утра до 20 часов.