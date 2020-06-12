Пока россияне задыхаются от вредных производств и свалок, глава Росприроднадзора летает на виллу в Ниццу

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12 июня 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

У руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой – идеальная декларация: доход 400 тысяч рублей в месяц и квартира 60м2. Для чиновника такого уровня все выглядит очень скромно. Правда, свою последнюю декларацию она подавала в 2018-м – за год предыдущий. Новых сведений в открытом доступе нет.

Ведомство, возглавляемое Светланой Радионовой, осуществляет контроль в сфере природопользования и следит за охраной окружающей среды. Глобальные мусорные проблемы, включая Шиес, смог в грязных городах, качество воды – все это в зоне ответственности Росприроднадзора.

Родители Светланы – скромные пенсионеры, есть младший брат Григорий Радионов - прокурор западного округа Москвы. Еще один близкий для нее человек, по многочисленным сведениям СМИ, - Антон Алексеевич Устинов. В начале 2000-х он вместе с Мишустиным работал в ФНС, участвовал в деле ЮКОСА, потом был личным помощником Сечина. А после стал советником президента Путина - курировал проблемы топливно-энергетического комплекса. В 2016-м Устинова назначили председателем правления Согаза. В СМИ неоднократно отмечалось, что Радионова обязана своими карьерными успехами именно Устинову. По информации «Новой газеты», Радионова и Устинов регулярно летают куда-то вместе на самолете. При этом Устинов женат на другой женщине.

Как сообщает ФБК, летать главе Росприроднадзора - есть куда. В 2017 году в Ницце на фирму родителей Радионовой была оформлена квартира с видом на море. Ее стоимость - полмиллиона евро. По тому же французскому адресу числится вторая фирма, связанная с Радионовыми. Она оформлена на Оксану Гончар, гражданскую жену брата Светланы, прокурора ЗАО Москвы Радионова. На эту фирму записана еще одна квартира во Франции.

В собственности мамы Светланы Радионовой - квартира 120м2 в Москве в Фурманном переулке. Ее стоимость – более 80 млн рублей. В одном из самых элитных жилых комплексов столицы на Цветном бульваре есть еще одна огромная 189-метровая квартира, которая принадлежит маме главы Росприроднадзора. Стоит она около 210 млн рублей. Куплена эта недвижимость в 2014-м году, в то время, когда Светлана Радионова заведовала проверками нефтяных компаний в Ростехнадзоре.

По информации ФБК, в этом же жилом комплексе еще две (!) квартиры - 162м2, стоимостью порядка 180 миллионов, и 160м2, находятся в собственности у пенсионера Радионова Геннадия Григорьевича.

Итак, по сведениям ФБК, у родителей-пенсионеров главы Росприроднадзора - 4 квартиры в Москве на 655 миллионов рублей и в Ницце еще на 40 миллионов. Если к этому добавить подмосковную дачу, которая у пенсионеров тоже есть, дом 600м2 и участок 34 сотки, получается 720 миллионов.

Что может быть источником таких богатств семьи руководителя Росприроднадзора, учитывая «чистую» декларацию Радионовой за 2017 год и отсутствие новых сведений, большой вопрос.