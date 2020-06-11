Кто стоит за судимым сотрудником СЗАО «СКВО»?

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11 июня 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Знает ли заместитель генерального прокурора в ЮФО, кто и в каких целях прикрывается его именем?

Наша газета немало страниц посвятила исследованию конфликта вокруг наследства депутата ростовского Законодательного собрания Владимира Касьяненко, рассказывая о том, что его сын от первого брака Денис пять лет не может восстановить свои права на сельхозпредприятие СЗАО «СКВО», потому что вторая семья депутата, принявшая бразды правления компанией, противится этому. Мы решили вернуться к теме после того, как в хуторе Путь Правды Зерноградского района, где находится указанное сельхозпредприятие, произошла странная история, о которой нам в своем письме поведал возмущенный кубанский фермер, являющийся потерпевшим по отдельному уголовному делу о хищении 280 тысяч рублей. Оказалось, что сотрудник СЗАО «СКВО» Андрей Солодовников, на которого потерпевший указывает как на обидчика, ссылается на заступничество в Генеральной прокуратуре ЮФО, и, похоже, может избежать уголовной ответственности. О том, как это произошло, предприниматель подробно сообщил в своем обращении в редакцию и заявлении на имя заместителя Генерального прокурора РФ по ЮФО Андрея Кикотя.

Закрытая территория на хуторе Путь Правды

3 июня жители хутора, в котором градообразующее сельхозпредприятие СЗАО «СКВО» осуществляет особый контроль собственной безопасности, с изумлением могли наблюдать прибытие на территорию «посторонних». К одному из домов, где проживает сотрудник СЗАО «СКВО» Андрей Солодовников, подъехали, как оказалось, следователи и оперативники из Ростова-на-Дону. Их визит был вызван необходимостью обеспечить явку на допрос к следователю в Ростов-на-Дону по уголовному делу по факту хищения тех самых 280 тысяч рублей. Заметим, такой эскорт обеспечивают в случае неоднократной неявки по вызовам следователя.

Не стать бы событию столь привлекающим внимание односельчан, если бы на подмогу Солодовникову не подоспел заместитель руководителя СЗАО «СКВО» по безопасности Виктор Изотов с дюжиной крепких ребят, которые стали снимать ростовских полицейских на камеры мобильных телефонов. Видимо, действия ростовских правоохранителей показались нежеланными на хуторе Путь Правды, иначе как можно препятствовать законным следственным действиям?

После того, как полицейские предъявили судебные документы и подтвердили свои полномочия, Изотов стал куда-то звонить. Весьма оперативно на место прибыли местные полицейские, которые также убедились в законности действий ростовских коллег. После того, как Солодовникова увезли, Изотов, ранее трудившийся на различных должностях в системе полиции Ростовской области, продолжил звонить куда-то и, вероятно, его где-то услышали…

Отметим, что с приходом нового руководства СЗАО «СКВО» на территории хутора огромное значение уделяется безопасности. Хуторяне и в обычные дни жалуются на парящие в небе коптеры. Им-то они сто лет не нужны. В том, что Путь Правды превратился в некую условно закрытую территорию, смогли ранее убедиться и журналисты НТВ, когда прибыли в служебную командировку по делу о наследстве.

Уголовное ли дело?

В заявлении потерпевшего говорится о том, как развивались дальнейшие события. В областном центре следователь отдела по РП на ТО отдела полиции № 7 СУ УМВД по г. Ростову-на-Дону Мирзоян должен был разъяснить Солодовникову, что у него находится в производстве уголовное дело о мошенничестве, и что заявители указывают на него как на своего обидчика. Также были проведены очные ставки с заявителем и свидетелем, задокументированы сообщения пострадавших о поступавших в их адрес угрозах.

К изумлению потерпевшего, ожидавшего, что Солодовникову будет предъявлено обвинение, совсем скоро доставленного гражданина отпустили, и тот уехал из отдела вместе с Виктором Изотовым на «Лексусе» СЗАО «СКВО».

Все это произошло после того, как сам Солодовников сообщил потерпевшему, что его судьбой по данному делу занимается лично заместитель генерального прокурора по ЮФО А. Кикоть. Что, дескать, он и дал команду отпустить Солодовникова, а уголовное дело прекратить. Памятуя о телефонных угрозах и требованиях отказаться от показаний, которые поступали в его адрес от неизвестных «доброжелателей», пострадавший направился в приемную заместителя генерального прокурора в ЮФО и подал заявление с просьбой разъяснить ему, имеет ли право рядовой правонарушитель открыто называть высокопоставленных чиновников генеральной прокуратуры своими покровителями. Такое же заявление он направил и на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова и в нашу редакцию.

Наш пострел везде…

В Ростове-на-Дону далеко не первый случай, когда вместе с телефонными угрозами звучат заявления о высоком покровительстве. Местные СМИ и блогеры нередко писали о человеке, который представляется то внештатным сотрудником ростовского Центра «Э», то журналистом несуществующих изданий, то членом Национал-Большевистской Партии, то лидером фермерского движения, то родственником одного из руководителей фракции в Госдуме. Якобы за множеством регалий и образов человека скрывается обычный подстрекатель, который гордится связями в генеральной прокуратуре по ЮФО.

Многие сходятся во мнении, что это гражданин Солодовников, который замечен в различных резонансных делах. Например, в ситуации с уголовным преследованием ростовского журналиста и блогера Сергея Резника (более известного под ником Отто Кац), считающего себя независимым «борцом с коррупцией» и «разоблачителем» ростовских чиновников, судей, полицейских и сотрудников прокуратуры.

Началось с того, что Резник обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный регулярно звонит с различных телефонов и угрожает ему и членам его семьи физической расправой, требуя отказаться от правозащитной деятельности. В заявлениях Резник указывал, что в звонившем он по голосу опознал Солодовникова, с которым ранее сотрудничал в одной из местных газет. Но уголовное дело было возбуждено в отношении самого Резника за ложный донос. В основу легли показания Солодовникова, который заявил следствию и суду, что звонки с угрозами организовал сам Резник для личных целей, используя Солодовникова. В итоге Резник был осужден. В этот же период времени на Резника было совершено физическое нападение. В интервью изданию «Эхо Москвы» сам Резник высказался о сомнительной репутации указанного товарища.

Другой ростовский «борец с коррупцией» Борис Батый заявлял «Эху», этот человек дважды судим, причем, одна судимость за кражу, вторая — за то, что он по телефону сообщил о минировании автовокзала в городе Волгодонске, а также о том, что «оппозиционные активисты» именуют его провокатором-информатором ЦПЭ.

Кубанские блогер, юрист и правозащитник Сергей Земцов, известный своими острыми роликами в Ютубе под ником «Особо опасный юрист», также стал жертвой, о чем неоднократно рассказывал в своих видеороликах. Сначала неизвестные подбросили ему анонимку с угрозами расправы, а затем оказывали давление по телефону, а позже произошел поджог его автомобиля. Однако закончилось это почему-то уголовным преследованием самого Земцова. При этом в ситуации с Земцовым опять звучало имя Солодовникова со ссылкой, что и действовал он де не сам, а по указанию своих кураторов из центра «Э».

Другие кубанские блогеры Андрей Кошик и Вячеслав Потапов в августе 2017 года также называли этого человека внештатным агентом, и раскрывали провокации в свой адрес.

В одном из расследований журналиста-блогера рассказывалось, что Солодовников работал с правоохранительными органами и по заданию людей в погонах в 2016 году «участвовал» в «фермерском движении» Кубани, втершись к ним в доверие.

Представители движения жаловались на звонки с угрозами уголовного преследования, и в итоге, как мы знаем, «спецоперация» закончилась административными арестами участников «тракторного марша» в Батайске в августе 2016 года. Тогда президент РФ Владимир Путин дал поручение федеральным и местным властям, органам прокуратуры и следственному комитету вникнуть в конкретные проблемы фермеров, дабы исключить в дальнейшем аналогичные походы сельхозпроизводителей в Москву. Чем-то смог помочь прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, прекратив уголовное преследование отдельных активистов, которое было инициировано по надуманным основаниям. Были созданы многочисленные комиссии, фермеры ездили на прием к заместителю генерального прокурора по ЮФО Андрею Кикотю, тот обещал вникнуть, но, как говорят фермеры, воз и ныне там.

Ценный кадр

В данный момент Солодовников работает в СЗАО «СКВО» и, судя по операции, о которой мы упоминали в начале разговора, проживает в выделенном ему коттедже. А тут и дроны, парящие в небе, и крепкие парни, готовые вступиться, и начальник, который может позвонить, куда следует.

Каким-то образом совпало трудоустройство в СКВО с видео-интервью местным блогерам, в которых была рассказана история о «рейдерском захвате» сельхозпредприятия со стороны третьих лиц и вине кубанских фермеров в организации массовых беспорядков на Кубани в 2016 году. Эти истории стали основой для публикаций в СМИ и заявлений в полицию. Одно заявление легло на стол заместителя генерального прокурора Андрея Кикотя в августе 2019 года и было воспринято, на удивление фермеров, достаточно серьезно, - потому что машина проверок закрутилась.

После этого фермеры стали получать звонки и сообщения от Солодовникова о проводимых проверках по его заявлению. Эти действия происходили на фоне опросов фермеров следователями и оперативными сотрудниками. Возможно, организаторы всех этих действий могли предполагать, что после звонков от тружеников должны были политься «деньги и признательные показания». Либо их бы постигло уголовное наказание.

Одним из таких фермеров стал Николай Маслов из Кавказского района Краснодарского края: в феврале 2020 года неизвестные сначала звонили ему с угрозами, а затем подожгли технику, причинив ущерб на несколько сотен тысяч рублей. В заявлении на имя прокуратора Краснодарского края Сергея Табельского Маслов указал на причастность к этим событиям Солодовникова.

Однако уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества Маслова все никак не сдвинется с мертвой точки. Может быть это то самое «высокое покровительство»?

Отметим, что по факту угроз конкретным фермерам в ноябре 2019 года УМВД по Ростову-на-Дону было возбуждено уголовное дело, но его прекратила ростовская прокуратура.

Такая же история происходит и по новому уголовному делу о «банальном» мошенничестве, по которому статус Солодовникова не был установлен, потому что дело истребовала сама генпрокуратура ЮФО.

Так верны ли намеки на то, что дело в отношении него прекращено по личному указанию заместителя генпрокурора?

Кто за кем стоит?

Вся эта история вызывает массу вопросов. Почему многочисленные обращения фермеров, блогеров и коммерсантов с жалобами на ложные обвинения в свой адрес остаются неуслышанными? Почему кто-то с легкостью избегает уголовной ответственности, а кто-то помимо ущерба подвергается еще и преследованию по надуманным фактам? Почему скандально известное СЗАО «СКВО» настолько заинтересовано в новом сотруднике, что «защищает» его даже в ходе следственных действий? Может быть у руководства сельхозпредприятия есть на него какие-то особенные виды? Знает ли обо всем этом заместитель ГП по ЮФО Андрей Кикоть, имя которого не раз звучало из уст героя этой статьи?

Наша редакция просит руководство Генеральной прокуратуры по ЮФО обратить внимание на эту публикацию. Знает ли заместитель генерального прокурора в ЮФО, кто и в каких целях прикрывается его именем?