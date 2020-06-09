«За коррупционный характер сделки», девять депутатов выразили недоверие председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Девять депутатов из трех фракций - КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко» решили инициировать процедуру выражения недоверия Шапошникову. Причина - два миллиарда в декларации народного избранника, который коллечи посчитали "коррупционным".

«На наш взгляд, нынешний Председатель не способен выстроить конструктивную работу в Думе и взаимодействие с мэрией. Поведение Председателя в ходе коронавирусного кризиса вызывает большие вопросы и недовольство. А его неготовность предоставить на ознакомление общественности документы и подробные объяснения об обстоятельствах получения почти двухмиллиардного дохода - усиливает подозрения», - написал в социальных сетях парламентарий Михаил Тимонов.

Помимо Тимонова, счвои подписи поставили Дарья Беседина, Евгений Ступин, Екатерина Енгалычева, Елена Янчук, Сергей Савостьянов, Дмитрий Локтев, Виктор Максимов и Олег Шереметьев.