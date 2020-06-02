Как России избежать событий Миннеаполиса

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Массовые беспорядки, происходящие сейчас в США, для большинства россиян видятся как что-то ужасное, но, вместе с тем, и отстраненное. Сейчас мы не задумываемся, что рано или поздно, в России может появиться подобная проблема.

С самого детства американцев приучают к лицемерию. С одной стороны им рассказывают, как плохо быть расистом, с другой - не разрешают гулять в «черных» районах и стараются отдать детей в «белые» школы.

Безусловно, у этого бытового расизма есть рациональное обоснование. Действительно, среди черного населения преступность намного выше. Однако эти относительно высокие показатели можно объяснить многими факторами. Если ты чернокожий, то тебе на порядок тяжелее пробиться наверх, чем «белому». Чтобы попасть в приличный университет, нужно ходить в хорошую школу. В районах, где живут «черные», приличных школ нет. Такие школы находятся в богатых районах, а там их родители себе жилье позволить не могут. Учиться можно только по месту проживания.

Даже если чернокожий как-то умудрился поступить в университет, то работу ему в дальнейшем найти будет на порядок сложнее, чем «белому». Marianne Bertrand и Sendhil Mullainathan провели эксперимент и показали, что соискатели с типично «белыми» именами получают в полтора больше откликов на свои резюме, чем желающие устроиться на работу с именами, свойственными «черным».

Россия ошибки американцев вполне может повторить. Мы видим, как различные компании, в том числе и госкомпании, активно завозят мигрантов из Средней Азии. Как и плантаторы Юга двести лет назад, мы считаем, что это дешевая рабочая сила, которую можно держать в рабских условиях, и тем самым сэкономить деньги бюджета, увеличив прибыль компаний. Эти мигранты практически бесправны. Они согласны работать за копейки и жить в скотских условиях, ведь у них на родине дела еще хуже. Но у этих мигрантов рождаются дети. Они уже не будут сравнивать свою жизнь с жизнью сверстников из Таджикистана или Киргизии. Они будут сопоставлять свои возможности с амбициями московских подростков, и в них будет зреть ненависть. Мы получим закольцованную проблему - поколения мигрантов, живущих в своих гетто, без социальных перспектив, а значит, с высокой преступностью.

Государству необходимо контролировать, чтобы людей в страну не завозили на положении рабов, со всеми вытекающими последствиями. Если компания привлекает работника из-за рубежа, значит, она должна платить ему достойную зарплату, чтобы он смог снять себе нормальное жилье и обеспечить приличные условия жизни своей семье - медстраховку, школу для детей и прочее. При таких условиях у многих компаний пропадут стимулы завозить дешевых чернорабочих. Зарплаты за низкоквалифицированный труд вырастут, что сделает его привлекательным и для местных жителей, а трудовая иммиграция будет в основном идти в высококвалифицированном секторе.