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Фарук Шами показал, как в Идлибе закончился Рамадан

, 15:52 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

Фарук Шами показал, как в Идлибе закончился Рамадан
Фарук Шами на скриншоте видео о Ночи Предопределения в Идлиб

Тишина и спокойствие. Под этим знаком прошла Ночь Предопределения в мятежной сирийской провинции Идлиб. Как она выглядела, показал репортер Фарук Шами, который находится в этом регионе.

Яркое солнце высветило горизонт. Его лучи пробивались сквозь толщу атмосферы и разливались благословенным светом над крышами многоэтажек.

«В эту благословенную ночь мы становимся свидетелями того, что она была Ночью Предопределения», — описал Фарук Шами атмосферу происходящего: «Просим Аллаха принять наши дуа, наши молитвы, наши посты. Пусть Аллах в Судный День сделает это все далилем, доводом, чтобы Аллах смилостивился над нами и простил нам наши грехи».

Ночь Предопределения — важнейшая в Рамадане. Именно в этот день пророку Мухаммаду пришло откровение в виде корана.

Для Идлиба она принесла, по крайней мере, в утренние часы спокойствие и умиротворение. Хотя бы на снятых Фаруком Шами кадрах. Эта провинция стала одной из горячих точек на планете. Сейчас там установлен режим тишины. Однако он часто нарушается.

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