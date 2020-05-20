Фарук Шами показал, как в Идлибе закончился Рамадан

Тишина и спокойствие. Под этим знаком прошла Ночь Предопределения в мятежной сирийской провинции Идлиб. Как она выглядела, показал репортер Фарук Шами, который находится в этом регионе.
Яркое солнце высветило горизонт. Его лучи пробивались сквозь толщу атмосферы и разливались благословенным светом над крышами многоэтажек.
«В эту благословенную ночь мы становимся свидетелями того, что она была Ночью Предопределения», — описал Фарук Шами атмосферу происходящего: «Просим Аллаха принять наши дуа, наши молитвы, наши посты. Пусть Аллах в Судный День сделает это все далилем, доводом, чтобы Аллах смилостивился над нами и простил нам наши грехи».
Ночь Предопределения — важнейшая в Рамадане. Именно в этот день пророку Мухаммаду пришло откровение в виде корана.
Для Идлиба она принесла, по крайней мере, в утренние часы спокойствие и умиротворение. Хотя бы на снятых Фаруком Шами кадрах. Эта провинция стала одной из горячих точек на планете. Сейчас там установлен режим тишины. Однако он часто нарушается.