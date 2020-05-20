В Челябинске началась массовая раздача бесплатных антибактериальных салфеток

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20 мая 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото радио «Континенталь»

Радио «Континенталь» поддерживает инициативу городской администрации и бесплатно раздает одноразовые антибактериальне салфетки для дополнительной защиты горожан.

«Мы понимаем, что важно в период низкого уровня самоизоляции защищать себя – не только с помощью масок, но и постоянно держать руки в чистоте, - говорит директор по маркетингу радио «Континенталь» Клавдия Буланова. – Такие антибактериальные салфетки придут на помощь, когда нет поблизости мыла или антисептика».

Получить антибактериальные салфетки от радио «Континенталь» можно торговых точках и в автомобильных центрах города, подробности vk.com/radiochel