Что известно о тюрьме Шугалея

Социолог Максим Шугалей находится в Триполи. Накануне ему было предъявлено обвинение во вмешаельстве в выборы. Россиянина удерживают в тюрьме.
Тюрьма, в которой находится Максим Шугалей находится в окрестностях аэропорта Митига. От этого она и получила свое название. Ее контролирует одно из подразделений ливийского МВД.
Сам аэропорт действующий. Здание тюрьмы находится находится с левой стороны по карте. Пару лет назад издание riafan.ru опубликовало внутреннюю схему казематов. Ее журналистам предоставил родственник одного из заключенных. На карте обозначена комната, в которой проводятся допросы.
Максим Шугалей вместе со своей группой социологов проводил исследования в Ливии. После встречи с сыном Кадаффи он пропал. Позднее выяснилось, что он был схвачен. Накануне генеральная прокуратура Ливии предъявила Шугалею обвинение. Его подозревают во вмешательстве в выборы.
На основе истории Максима Шугалея был снят фильм. Его премьера состоялась 1 мая. Она вызвала достаточно серьезный общественный резонанс.