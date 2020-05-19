Что известно о тюрьме Шугалея

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19 мая 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот карты с обозначением места тюрьмы Митига

Социолог Максим Шугалей находится в Триполи. Накануне ему было предъявлено обвинение во вмешаельстве в выборы. Россиянина удерживают в тюрьме.

Тюрьма, в которой находится Максим Шугалей находится в окрестностях аэропорта Митига. От этого она и получила свое название. Ее контролирует одно из подразделений ливийского МВД.

Сам аэропорт действующий. Здание тюрьмы находится находится с левой стороны по карте. Пару лет назад издание riafan.ru опубликовало внутреннюю схему казематов. Ее журналистам предоставил родственник одного из заключенных. На карте обозначена комната, в которой проводятся допросы.

Максим Шугалей вместе со своей группой социологов проводил исследования в Ливии. После встречи с сыном Кадаффи он пропал. Позднее выяснилось, что он был схвачен. Накануне генеральная прокуратура Ливии предъявила Шугалею обвинение. Его подозревают во вмешательстве в выборы.

На основе истории Максима Шугалея был снят фильм. Его премьера состоялась 1 мая. Она вызвала достаточно серьезный общественный резонанс.