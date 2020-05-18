Рассекречены фото родоначальника ЧВК России

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18 мая 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал "Обратная сторона медали"

рассекреченное фото группы "Славянский корпус"

В сети появились фото группы «Славянский корпус». Считается, что с нее началось движение ЧВК в России.

Если верить публичной информации, группа «Славянский корпус» работала в Сирии. Это было еще в 2013 году. Она прошла только одну командировку. После возвращения в Россию организаторы получили уголовные сроки. Их обвинили в участии в боевых действиях на территории другого государства.

На самом деле, на этом заканчивается история распиаренного по всему миру российского «наемничества». В 2016 году одно из питерских изданий опубликовало серию материалов о некой частной военной компании.

По слухам, заказчиком питерских материалов стала одна крупная охранная компания, якобы которая таким образом пыталась пролоббировать в кремлевских кругах идею частных военных компаний.

С лобби идеи ЧВК у охранной структуры ничего не получилось. Но историю подхватили западные СМИ. И теперь легенды о российских ЧВК гуляет по всему миру.