«Я уже год прикована к кровати», чиновники оштрафовали инвалида за неустановленное приложение для отслеживания людей на изоляции

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве оштрафовали прикованную к кровати женщину-инвалида. Профессора РУДН Ирину Карабулатову обязали выплатить 4 тысячи рублей за отсутствие приложения «Социальный мониторинг».

Кроме того, у нее даже нет диагноза COVID-19. По словам профессора, у неё обострился тонзиллит, а вызванный врач поставил диагноз ОРВИ. А самоизоляцию женщина соблюдает еже год.

"Профессор РУДН Ирина Карабулатова получила немыслимый штраф: 4000 рублей за то, что не установила приложение «Социальный мониторинг». Она уже год - в вынужденной самоизоляции. Лежит. Почти не покидает квартиру и вообще не покидала ее после начала эпидемии. Но на 4 тысячи рублей московский бюджет ей все же нужно пополнить. Нормально, да? Она звонила и писала везде. Отфутболивают", - написали ее друзья в своих социальных сетях.

Жалуется на приложение не только Ирина, а, кажется, чуть ли не все пользователи: кто-то не может пройти регистрацию, кто-то не может отправлять фотографии. На Google Play и в App Store у приложения ужасные оценки и огромное количество отрицательных отзывов.