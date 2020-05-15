«Сейчас вообще-то все так болеют, и что теперь?»: история перенесшего ковид москвича, который так и не добился помощи врачей

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Пользователь соцсетей рассказал о своем опыте борьбы с коронавирусом – о том, как ему не хотели делать даже КТ и велели перестать ныть, и о том, как врач оказался дежурным администратором без медицинского образования.

По словам жителя столицы, температура 39,5 держалась неделю. Молодой человек ничего не мог есть из-за тошноты, было помутнение сознания, ломота в теле, ночные кошмары. На пятый день появились кашель и хрипы. Скорая приезжать отказалась, москвичу посоветовали сбивать температуру парацетамолом, который практически не помогал. Дозвониться до поликлиники удалось не сразу. В итоге пришел врач – без маски, перчаток и какой-либо защиты. Разговаривал грубо и занимался лишь заполнением бумаг. Посоветовал пить витамин C, даже не назначив лечение.

На следующий день приехали медработники и взяли мазок. Когда молодой человек чуть не упал дома в обморок при попытке дойти до туалета, у него началась паника. И если сначала он боялся, что его заберут в больницу, то теперь молился, чтобы это произошло. Во второй раз врач приезжать отказался. Записать на КТ тоже. Велели самостоятельно ехать в поликлинику на общественном транспорте и сидеть в живой очереди. В скорой диспетчер ответила: «Я по телефону слышу, что вы себя нормально чувствуете. Мы вам что, такси, чтобы по вашим делам вас куда-то возить?». Также звучали фразы: «Сами себе не поможете – никто не поможет», «Сейчас вообще-то все так болеют, и что теперь?», «У нас указы», «Так, у нас вообще-то ограниченное время, я на вас не могу столько тратить, это уже не три минуты. Вы вообще молодой, хватит ныть».

В итоге москвич доехал на такси до поликлиники, просидел четыре часа в коридоре и все-таки сделал КТ, которая показала двустороннюю вирусную пневмонию, а по снимку подтвердили коронавирус. Госпитализировать москвича отказались. Обещали, что будут звонить каждый день и проверять.

Позвонили только один раз. Пациент думал, что все это время его консультировал врач. Лишь под конец выяснилось, что это… дежурный администратор.